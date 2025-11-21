Πούτιν: Καλή βάση για συμφωνία το αμερικανικό σχέδιο

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως έλαβε το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόταση αυτή μπορεί να «αποτελέσει μια βάση για μια οριστική διευθέτηση» του πολέμου. Οπως επισήμανε ο ρώσος πρόεδρος, το κείμενο δεν συζητήθηκε με τις ΗΠΑ, ενώ υποστήριξε πως η Ουκρανία είναι αντίθετη.

Ο Πούτιν υπογράμμισε πως η Ρωσία είναι έτοιμη για μια ειρηνική διευθέτηση του πολέμου, όμως οι λεπτομέρειες του σχεδίου πρέπει να συζητηθούν. Ο ρώσος πρόεδρος απείλησε ότι οι δυνάμεις της χώρας του θα καταλάβουν περισσότερα εδάφη, εάν η Ουκρανία απορρίψει το αμερικανικό σχέδιο.

«Βλέπουμε ότι μετά τις συνομιλίες στην Αλάσκα, υπήρξε μια ορισμένη παύση από την αμερικανική πλευρά. Γνωρίζουμε ότι αυτό συνδέεται με την πραγματική απόρριψη από την Ουκρανία του σχεδίου ειρηνευτικής συμφωνίας που πρότεινε ο πρόεδρος Τραμπ. Πιστεύω ότι αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο εμφανίστηκε μια νέα έκδοση, ουσιαστικά ένα εκσυγχρονισμένο σχέδιο που αποτελείται από 28 σημεία. Εχουμε αυτό το κείμενο. Το λάβαμε μέσω των υφιστάμενων καναλιών επικοινωνίας με την αμερικανική κυβέρνηση. Πιστεύω ότι μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως βάση για την τελική ειρηνευτική συμφωνία», σημείωσε ο Πούτιν

