Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Αντέλ – σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται ο κρατικός μηχανισμός ενόψει της νέας κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας από Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, έως και την Παρασκευή 28/11.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, συγκάλεσε διυπουργική και συντονιστική σύσκεψη, μετά και τη συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να καθοριστούν άμεσα μέτρα θωράκισης.

Στο τραπέζι βρέθηκαν οι τελευταίες προβλέψεις της ΕΜΥ, σύμφωνα με τις οποίες ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σαρώσουν κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα.

Με βάση το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων και την εισήγηση των ειδικών, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε «RED CODE» για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ενεργοποιώντας το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης.

Κατά τη σύσκεψη, αποφασίστηκε το Πυροσβεστικό Σώμα να τεθεί σε πλήρη επιφυλακή, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα μπαίνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις και όλα τα σώματα ασφαλείας, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα σε ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα ή επιχειρήσεις διάσωσης.

Παράλληλα, εκπρόσωποι των ΟΤΑ και των συναρμόδιων φορέων ενημερώθηκαν διεξοδικά για την εξέλιξη του φαινομένου και κλήθηκαν να επιδείξουν μέγιστη προσοχή, με έμφαση στην άμεση ενεργοποίηση τοπικών σχεδίων πολιτικής προστασίας.

Το επόμενο 48ωρο θεωρείται κρίσιμο, με την Πολιτική Προστασία να παρακολουθεί στενά τα δεδομένα και να ζητά από τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις στις πληγείσες περιοχές.

Ειδικότερα αποφασίστηκαν τα εξής:

– Το Πυροσβεστικό Σώμα θα βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

– Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛΑΣ και το Λιμενικό Σώμα.

– Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.

– Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Υπενθυμίζεται ότι από την Τρίτη βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Τέλος, όπως διευκρινίζεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, την Πέμπτη ενδέχεται να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» και άλλες Περιφέρειες της χώρας.

Πού θα «χτυπήσει» η Αντέλ

Καιρικό σύστημα με το όνομα «Αντέλ» θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

Σε επιφυλακή η Ήπειρος – Συστάσεις στους πολίτες

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στην οποία συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Σύμφωνα με τις νεότερες προγνώσεις της Ε.Μ.Υ. η Ηπειρος θα επηρεαστεί από το νέο κύμα κακοκαιρίας και τα ακραία φαινόμενα από την Πέμπτη μέχρι και τα ξημερώματα της Παρασκευής. Οι προβλέψεις αφορούν πολύ ισχυρές καταιγίδες, που κατά τόπους σε ορεινές περιοχές μπορούν να εκδηλωθούν και σήμερα από τις μεταμεσημβρινές ώρες.

Ο Περιφερειάρχης στην παρέμβασή του, αναφέρθηκε συνοπτικά σε ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση τυχόν πλημμυρικών φαινομένων, εστιάζοντας στη συσσώρευση υδάτων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων από την Εγνατία Οδό και στην περιοχή Γοργόμυλου- Κλεισούρας από την Ιόνια οδό.

Έχοντας υπόψη τις νεότερες προβλέψεις από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, καλούνται να βρίσκονται σε συνεχή – αυξημένη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς που εμπλέκονται σε ζητήματα αντιμετώπισης των καιρικών φαινομένων.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων συνιστάται οι πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, λαμβάνοντας υπόψη το πιθανό ενδεχόμενο κατολισθήσεων και καταπτώσεων σε τμήματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου. Οσοι εργαζόμενοι βρίσκονται στην ύπαιθρο πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, λαμβάνοντας μέτρα προστασίας για τους ιδίους, τις επιχειρήσεις και τις μονάδες τους.

