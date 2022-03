Πού μπορεί να σταματήσει ο Ντουπλάντις;

Αν οι σέρβοι διοργανωτές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου του Βελιγραδίου έψαχναν ιδανικό φινάλε δεν θα έβρισκαν καλύτερο: Ο Αρμάντ «Μόντο» Ντουπλάντις, ο αθλητής-φαινόμενο του επί κοντώ, έδωσε μία ακόμα παράσταση, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ με το τελευταίο του άλμα το βράδυ της Κυριακής.

Ο 22χρονος Σουηδός πέρασε τα 6,20 μ. μέσα σε αποθέωση, με τον κόσμο πλέον να αναρωτιέται ποια είναι τα όρια αυτού του απίστευτου άλτη. Το νέο ρεκόρ σημειώθηκε μόλιος δύο εβδομάδες μετά τον άθλο του στο μίτινγκ κλειστού επίσης στο Βελιγράδι, όταν είχε σημειώσει 6.19 μ.

Ο Ντουπλάντις ξεκίνησε τις προσπάθειες του από τα 5,60 μ., τα οποία πέρασε με την πρώτη, ενώ συνέχισε με επιτυχία στα 5,85 μ., στα 5,95 μ. και στα 6.05 μ., «κλειδώνοντας» το χρυσό μετάλλιο (ουσιαστικά κανείς δεν τον κόντραρε, ούτε καν ο Βραζιλιάνος Τιάγκο Μπραζ που με 5,95 μ. έκανε ρεκόρ Νοτίου Αμερικής.

Αφού λοιπόν εξασφάλισε το χρυσό μετάλλιο, ο νεαρός Σουηδός ανέβασε τον πήχη στα 6,20 μ.. Τις δύο πρώτες φορές δεν μπόρεσε καν να περάσει τον πήχη -σαν να «δοκίμαζε» το ύψος. Στην τρίτη όμως τα κατάφερε. Κατέρριψε το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ, τα 6,19 μ., που είχε σημειώσει στο μίτινγκ κλειστού πριν δύο εβδομάδες.

6.20M ‼️@mondohoss600 🇸🇪 breaks his own WORLD RECORD to claim the #WorldIndoorChamps pole vault title 💫 pic.twitter.com/fBMX7FoWjw

— World Athletics (@WorldAthletics) March 20, 2022