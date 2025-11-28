Ποτάμια οι δρόμοι, κυκλοφοριακό χάος από το χτύπημα της Αdel στην Αθήνα

H κακοκαιρία Αdel χτυπά από τα μεσάνυχτα και την Αττική με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κεραυνοπτώσεις, έχοντας μετατρέψει σε ποτάμια πολλούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, ανάμεσά τους και κεντρικές αρτηρίες, όπως η Λεωφόρος Βουλιαγμένης.

Στους δρόμους της Αθήνας επκρατεί από νωρίς το πρωί κυκλοφοριακό χάος, χωρίς να λείπουν και τα προβλήματα από πτώσεις δέντρων και συσσώρευση φερτών υλικών.

Η Λεωφόρος Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, θυμίζει κανάλι της Βενετίας, ενώ προβλήματα υπάρχουν κατά διαστήματα και στην Πειραιώς.

🔵Λεωφ. Βουλιαγμένης: Συνεργείο καθαρισμού του δήμου στο ύψος της Γλυφάδας ξεβουλώνει φρεάτια Δείτε καθημερινά από τις 06:00 το πρωί την #ProiniZoni με τους @NYpofantis και @kaimenou στο #Action24 pic.twitter.com/BVuG7ZRWXX — Action24 (@action24tv) November 28, 2025

Από τον τεράστιο όγκο νερού που έχει πέσει στο Λεκανοπέδιο, φούσκωσε και ο Κηφισός (βίντεο κάτω), ενώ συνεχίζονται τα προβλήματα στην Παραλιακή από το ύφος του Αγίου Κόσμα μέχρι και το Δέλτα Φαλήρου.

⛈️⚠️ Φούσκωσε ο Κηφισός στο ύψος της λαχαναγοράς Βίντεο : Στέλιος Ευστάθιου pic.twitter.com/J88QmqWjRO — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 28, 2025



Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κλειστά παρέμειναν τα σχολεία σε Πεντέλη και Διόνυσο.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους οι δυσκολότερες ώρες της κακοκαιρίας στην Αθήνα θα είναι μέχρι το μεσημέρι-απόγευμα της Παρασκευής.

Οπως αναφέρει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στην επικαιροποίηση του έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία το καιρικό σύστημα ADEL θα συνεχίζει να επηρεάζει με βροχές και καταιγίδες σχεδόν όλη τη χώρα την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Συγκεκριμένα:

Σήμερα Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι αργά το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και το μεσημέρι

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

δ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα

Στην Αττική τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Αύριο Σάββατο (29-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

β. στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς δημοσίευσε χάρτες με τις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο από τις έντονες χαλαζοπτώσεις, αλλά και τον αθροιστικό υετό για σήμερα Παρασκευή.

Oι περιοχές των έντονων χαλαζοπτώσεων στον πρώτο χάρτη για την Παρασκευή και και ο αθροιστικός υετός . Διακρίνονται οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο. @CivPro_GR @Starchannelnew1 @wwwstargr @duthnac pic.twitter.com/9FhIW17J5Z — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 27, 2025

