Πορτογαλία: Συνελήφθη ο πρόεδρος της Μπενφίκα για ξέπλυμα και υπεξαίρεση

«Βόμβα» στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Η πορτογαλική αστυνομία το απόγευμα της Τετάρτης προχώρησε στη σύλληψη του προέδρου της Μπενφίκα Λουίς Φιλίπε Βιέιρα. Ο Βιέιρα συνελήφθη στο σπίτι του στο Αλζές, καθώς κατηγορείται τόσο για φορολογική απάτη, όσο και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης ο 72χρονος παράγοντας θα περάσει τη νύχτα στο κρατητήριο και θ’ απολογηθεί στον ανακριτή την Πέμπτη (8/7). Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης των πορτογαλικών Αρχών.

