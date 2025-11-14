Πόρτα Ανοιχτή: Φιλανθρωπικό Bazaar «Γεύσεις και Ιστορίες» στην Πλάκα

Τα παιδιά, το προσωπικό και οι εθελόντριες της Πόρτας Ανοιχτής προσκαλούν στο φιλανθρωπικό bazaar «Γεύσεις και Ιστορίες» που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου (15:00–19:00) & το Σάββατο 29 Νοεμβρίου (11:00–19:00) στο Stelios Foundation Conference Hall, στην Πλάκα (Κυδαθηναίων 22, Αθήνα 105 58).

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μια ξεχωριστή γιορτή γεύσεων, παραδόσεων και αλληλεγγύης, όπου τοπικές λιχουδιές και παραδοσιακά δώρα θα μας ταξιδέψουν νοερά σε όλη την Ελλάδα.

Ολα τα έσοδα θα στηρίξουν το έργο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, που για περισσότερα από 50 χρόνια προσφέρει εκπαίδευση, φροντίδα και ίσες ευκαιρίες σε άτομα με εγκεφαλική παράλυση.

Στο πλαίσιο του bazaar το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 13:30 συμμετέχουν αφιλοκερδώς χορευτικές ομάδες του Πολιτιστικού Συλλόγου Κερατσινίου, “ΘΥΜΑΙΤΑΔΑΙ” με παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα.

«Το φιλανθρωπικό bazaar «Γεύσεις και Ιστορίες» δεν είναι μόνο μια πρόσκληση σε γαστρονομική γιορτή είναι μια πρόσκληση συμμετοχής, σε μια κοινότητα ανθρώπων που πιστεύουν ότι η προσφορά και η χαρά μπορούν να μοιράζονται. Σας περιμένουμε όλους στην Πλάκα, να γνωρίσουμε τις γεύσεις, να χορέψουμε παραδοσιακά και να ανοίξουμε μαζί ακόμη περισσότερες πόρτες» σημειώνει το φιλανθρωπικό σωματείο

Το Bazaar «Γεύσεις και Ιστορίες» πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία του Stelios Philanthropic Foundation.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-96 37 124 & 210-96 22 290 και στο opendoor@eps-ath.gr

