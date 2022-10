Πολύνεκρη επίθεση στο μαυσωλείο της Σιράζ – Το Ιράν «δεν θα την αφήσει αναπάντητη»

Συγκεχυμένες είναι οι πληροφορίες γύρω από την επίθεση που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε ένα σιιτικό μαυσωλείο της πόλης Σιράζ, όπου σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA σκοτώθηκαν τουλάχιστον 15 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 40. Αλλες πηγές έκαναν λόγο για 13 νεκρούς, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά.

Τα ιρανικά πρακτορεία έδιναν αλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες για τον αριθμό των δραστών. Αρχικά ειπώθηκε ότι ήταν τρεις και ότι οι δύο από αυτούς συνελήφθησαν. Ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας όμως είπε ότι ενεπλάκη μόνο ένα άτομο, το οποίο έχει συλληφθεί.

Το IRNA και άλλες πηγές μίλησαν επίσης για «τρομοκράτες τακφίρι», έναν όρο που χρησιμοποιούν για να περιγράψουν σκληροπυρηνικές σουνιτικές οργανώσεις όπως το Ισλαμικό Κράτος. Το Nournews μετέδωσε ότι οι δράστες δεν ήταν Ιρανοί, χωρίς άλλες διευκρινήσεις.

#BREAKING Iran’s state-run media are reporting that a “terrorist attack” in Shah-Cheragh shrine in the Iranian city of Shiraz has left at least nine “pilgrims” killed. The reports say the perpetrator has been arrested.

