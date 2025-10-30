Πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική

Πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-29 αναχαίτισαν το βράδυ της Πέμπτης ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, στο δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα στην ίδια εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Αμυνας της Πολωνίας, Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς.

Η νέα αναχαίτιση ήρθε λιγότερο από 24 ώρες μετά το προηγούμενο επεισόδιο, όταν πολωνικά μαχητικά είχαν κινητοποιηθεί για να εντοπίσουν ρωσικό αεροσκάφος που πραγματοποιούσε αναγνωριστική πτήση στον διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τη Βαλτική.

«Σήμερα μαχητικά MiG-29 αναχαίτισαν ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα», δήλωσε ο Κοσινιάκ-Καμίς, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό ήταν σχεδόν ταυτόσημο με εκείνο της προηγούμενης ημέρας, μετέδωσε το Reuters.

Σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Διοίκηση του πολωνικού στρατού, η αναχαίτιση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 30ής Οκτωβρίου 2025, λίγο πριν τις 09:00.

Σε ανάρτησή της, η Διοίκηση ανέφερε ότι «μαχητικά MiG-29 της Πολεμικής Αεροπορίας, που βρίσκονταν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, προχώρησαν σε αναχαίτιση ενός ρωσικού αναγνωριστικού αεροσκάφους τύπου Il-20, το οποίο εκτελούσε πτήση πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα».

Το ρωσικό αεροσκάφος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «πετούσε στον διεθνή εναέριο χώρο χωρίς να έχει καταθέσει σχέδιο πτήσης και με τον αναμεταδότη του εκτός λειτουργίας». Οι πολωνικές δυνάμεις «το αναχαίτισαν, το ταυτοποίησαν και το συνόδευσαν εκτός της περιοχής ευθύνης», ενώ όπως διευκρινίστηκε «δεν υπήρξε παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας».

Το περιστατικό εντάσσεται στο πλαίσιο αυξημένης επιφυλακής των χωρών της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, μετά από σειρά παραβιάσεων και κινήσεων ρωσικών αεροσκαφών τους τελευταίους μήνες. Από τον Σεπτέμβριο, τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για περίπου 12 λεπτά, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα περισσότερα από 20 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν εισέλθει στον πολωνικό εναέριο χώρο, προκαλώντας συναγερμό σε Βαρσοβία και Ταλίν.

Οι Aρχές της Πολωνίας τονίζουν ότι παρακολουθούν στενά κάθε δραστηριότητα ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών στη Βαλτική Θάλασσα, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις αναχαίτισης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ και τους διεθνείς κανονισμούς πτήσης.

