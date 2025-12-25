Πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό αεροσκάφος

Πολωνικά πολεμικά αεροσκάφη αναχαίτισαν, επάνω από την Θάλασσα της Βαλτικής, ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος που πετούσε κοντά στον πολωνικό εναέριο χώρο, ανακοίνωσε ο πολωνικός στρατός.

«Σήμερα το πρωί, επάνω από τα διεθνή ύδατα της Θάλασσας της Βαλτικής, πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη αναχαίτισαν, αναγνώρισαν οπτικά και συνόδευσαν εκτός της ζώνης ευθύνης τους ρωσικό αναγνωριστικό σκάφος που πετούσε κοντά στα όρια του πολωνικού εναερίου χώρου», αναφέρεται στην ανακοίνωση του πολωνικού στρατού.

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά έκαναν «προγραμματισμένη» πτήση πάνω από τη θάλασσα της Νορβηγίας και τη θάλασσα του Μπάρεντς, στην Αρκτική, και «καταδιωκτικά ξένων χωρών» τα συνόδευσαν, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ούτε η ημερομηνία των πτήσεων των Τουπόλεφ Tu-95, βομβαρδιστικών σοβιετικού σχεδιασμού τα οποία είναι ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα, ούτε το ποιες χώρες ανέπτυξαν καταδιωκτικά, διευκρινίστηκε από τη Μόσχα.

«Στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS (…) των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων εκτέλεσαν προγραμματισμένη πτήση στον εναέριο χώρο πάνω από διεθνή ύδατα στη θάλασσα του Μπάρεντς και στη θάλασσα της Νορβηγίας», βόρεια της Σκανδιναβίας και βορειοδυτικά της Ρωσίας, ανέφερε το υπουργείο προσθέτοντας πως η πτήση διήρκεσε περίπου επτά ώρες.

«Κατά τη διάρκεια ορισμένων σταδίων (της), τα στρατηγικά βομβαρδιστικά συνοδεύτηκαν από καταδιωκτικά αεροσκάφη ξένων χωρών», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Το ρωσικό υπουργείο σημείωσε ότι τέτοιες πτήσεις γίνονται τακτικά σε διάφορες περιοχές του κόσμου, προσθέτοντας πως η συγκεκριμένη έγινε με τήρηση του διεθνούς Δικαίου.

Στην ανακοίνωση της Πολωνίας αναφέρεται ακόμα, ότι κατά την διάρκεια της νύχτας εντοπίσθηκαν ιπτάμενα αντικείμενα να εισέρχονται στον πολωνικό εναέριο χώρο προερχόμενα από την Λευκορωσία.

«Επειτα από λεπτομερή ανάλυση διαπιστώθηκε ότι κατά πάσα πιθανότητα επρόκειτο για μπαλόνια λαθρεμπορίου κινούμενα σύμφωνα με τη διεύθυνση και την ταχύτητα του ανέμου».

Τμήμα του εναερίου χώρου επάνω από την περιφέρεια Ποντλάσιε της βορειοανατολικής Πολωνίας που συνορεύει με την Λευκορωσία έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Οι χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, όπως η Πολωνία, βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού για πιθανές παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους από τον Σεπτέμβριο, όταν τρία ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά, λίγες ημέρες μετά την είσοδο άνω των 20 ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο.

