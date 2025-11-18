Πολωνία: «Ρωσικές μυστικές υπηρεσίες» πίσω από το σαμποτάζ στους σιδηροδρόμους

Η Πολωνία θα θεσπίσει υψηλότερο επίπεδο απειλής σε ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές και θα χρησιμοποιήσει τον στρατό προκειμένου να προστατεύσει κρίσιμες υποδομές, δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ, έπειτα από την έκρηξη που προκάλεσε ζημιές σε σιδηροτροχιά σε διαδρομή προς την Ουκρανία.

«Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφαλείας και ο υπουργός Εσωτερικών ζήτησαν να θεσπίσω το τρίτο επίπεδο απειλής, Charlie, λόγω τρομοκρατικών απειλών», δήλωσε ο πρωθυπουργός στο Κοινοβούλιο.

«Αυτό το επίπεδο θα ισχύει σε ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ η υπόλοιπη χώρα θα παραμείνει στο δεύτερο επίπεδο συναγερμού».

Ο Τουσκ είπε στους βουλευτές πως έχουν ταυτοποιηθεί δύο ύποπτοι για τη δολιοφθορά στον πολωνικό σιδηρόδρομο, προσθέτοντας πως πρόκειται για Ουκρανούς που συνεργάζονται επί μακρόν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και οι οποίοι διέφυγαν στη Λευκορωσία.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την έρευνα για το συμβάν, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, Γιάτσεκ Ντομπρζίνσκι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι αρχές «εξασφαλίζουν στοιχεία, συγκεντρώνουν πληροφορίες και επαληθεύουν πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει μέχρι τώρα».

«Εχετε κατά νου ότι εκείνοι που παράγγειλαν (τη δολιοφθορά) -και όλα δείχνουν ότι αυτοί είναι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες- θα ήθελαν πάρα πολύ να ξέρουν προς ποια κατεύθυνση κινούνται οι δράσεις της αστυνομίας και των υπηρεσιών εσωτερικής ασφαλείας», είπε.

Η κυβέρνηση πραγματοποίησε έκτακτη συνάντηση της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας σήμερα το πρωί με τη συμμετοχή στρατιωτικών διοικητών, επικεφαλής υπηρεσιών και εκπροσώπου του προέδρου σχετικά με την ύποπτη επίθεση.

Οι αρμοδιότητες του υπουργού Ειδικών Υπηρεσιών περιλαμβάνουν τις μυστικές υπηρεσίες, την αντικατασκοπεία και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

