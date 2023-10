Πολωνία: Μεγάλη συγκέντρωση της αντιπολίτευσης ενόψει εκλογών

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν την Κυριακή σε συγκέντρωση της αντιπολίτευσης στη Βαρσοβία, δύο εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες σύμφωνα με τη φιλελεύθερη Πολιτική Πλατφόρμα (PO), μπορεί να καθορίσουν το μέλλον της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση και τη δημοκρατική της θέση.

Ο δήμος της Βαρσοβίας ανέφερε πως περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι συμμετείχαν στο μεγαλύτερο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην πρωτεύουσα.

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση TVP, η οποία σύμφωνα με ανεξάρτητους παρατηρητές των ΜΜΕ έχει μετατραπεί υπό τη διακυβέρνηση του PiS σε κυβερνητικό φερέφωνο, μετέδωσε, επικαλούμενη την αστυνομία, πως συμμετείχαν 100.000 άνθρωποι.

Το διαδικτυακό ειδησεογραφικό δίκτυο onet.pl ανέφερε πως σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, 600.000-800.000 άνθρωποι συμμετείχαν στο συλλαλητήριο.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η κυβέρνηση του εθνικιστικού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) είναι πιθανό να κερδίσει τις εκλογές αλλά μπορεί να δυσκολευθεί να εξασφαλίσει πλειοψηφία εν μέσω δυσαρέσκειας για το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και ανησυχιών για τη διάβρωση των δημοκρατικών ελέγχων και ισορροπιών.

Η αντιπολίτευση ήλπιζε πως η σημερινή «πορεία του ενός εκατομμυρίου καρδιών», όπως την ονόμασε ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής του PO, Ντόναλντ Τουσκ, θα ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών με στόχο να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους ώστε να συμμετάσχουν στις εκλογές.

«Η μεγάλη αλλαγή έρχεται. Αυτό είναι ένα σημάδι της αναγέννησης της Πολωνίας», δήλωσε οΤουσκ στα πλήθη που συγκεντρώθηκαν σε κεντρική πλατεία της Βαρσοβίας, πολλοί ανεμίζοντας σημαίες της Πολωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Θέλω να σας πω πώς είμαστε πάνω από ένα εκατομμύριο», είπε στους διαδηλωτές ο Τουσκ, ο οποίος υποστήριξε πως είναι «η μεγαλύτερη πολιτική διαδήλωση στην ιστορία της Πολωνίας και η μεγαλύτερη πολιτική συγκέντρωση σήμερα στον κόσμο».

«Εμείς είμαστε η Πολωνία», πρόσθεσε. Επιτιθέμενος στο PiS, ο Τουσκ είπε πως «η Πολωνία αξίζει καλύτερα, είμαι πεπεισμένος πως η Πολωνία αξίζει το καλύτερο».

“Είμαστε εδώ για να νικήσουμε” στις εκλογές της 15ης Οκτωβρίου κατέληξε, ενώ οι διαδηλωτές φώναζαν, «θα νικήσουμε».

Ο Τουσκ, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έχει πει πως το PiS μπορεί να σκοπεύει να βγάλει την Πολωνία από την ΕΕ, κάτι που το κόμμα αρνείται, και έχει χαρακτηρίσει τις εκλογές κρίσιμες για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των γυναικών.

Το PiS, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2015, διεξήγαγε προεκλογική εκστρατεία με την υπόσχεση να κρατήσει μακριά τους μετανάστες από την Πολωνία λέγοντας πως το θέμα είναι κρίσιμο για την εθνική ασφάλεια, και να συνεχίσει να διοχετεύει χρήματα προς τις οικογένειες και τους ηλικιωμένους.

