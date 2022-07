Τα «αντάρτικα» Γλυπτά του Βρετανικού Μουσείου θα εκτεθούν στο Λονδίνο

Το Ινστιτούτο Ψηφιακής Αρχαιολογίας (IDA), μια εταιρεία με έδρα την Οξφόρδη, χρησιμοποιεί μια ρομποτική συσκευή για να φτιάξει μαρμάρινα αντίγραφα των Γλυπτών του Παρθενώνα που υπάρχουν στο Βρετανικό Μουσείο, τα οποία σκανάρισε «παράνομα». Και, όπως γράφει ο Ντέιβιντ Σάντερσον στην βρετανική εφημερίδα The Times, το IDA σχεδιάζει να εκθέσει τα δύο πρώτα μαρμάρινα αντίγραφά του στο Λονδίνο στο τέλος αυτού του μήνα.

Εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου δήλωσε, ωστόσο, ότι το ινστιτούτο δεν ήταν εξουσιοδοτημένο να σκανάρει τα Γλυπτά. Νομικοί εμπειρογνώμονες είπαν ότι το μουσείο ενδέχεται να προβεί σε ασφαλιστικά μέτρα για να αποτρέψει τη «νέα έκθεση», υποστηρίζοντας ότι οι υπάλληλοι του ινστιτούτου παραβίασαν τους κανονισμούς για τους επισκέπτες.

Πρόκειται για την τελευταία εξέλιξη στην αντιπαράθεση για τα Γλυπτά των 2.500 ετών, τα οποία κάποτε κοσμούσαν την Ακρόπολη. Μεταφέρθηκαν στη Βρετανία και πουλήθηκαν στο κράτος από τον Λόρδο Ελγιν το 1816 όταν η Ελλάδα βρισκόταν υπό Οθωμανική κυριαρχία, υπενθυμίζει στους αναγνώστες της η βρετανική εφημερίδα .

Many thanks to the New York Times for its typically superb analysis of a complex issue. Let’s hope that George Osborne can avoid becoming Miss Havisham!https://t.co/BzcXhKt2ST https://t.co/PMBqkpUh9M

