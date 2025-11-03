Οι θησαυροί της Αιγύπτου σε ένα νέο, μεγαλοπρεπές μουσείο

Πριν από 23 χρόνια, ο τότε πρόεδρος της Αιγύπτου Χόσνι Μουμπάρακ έθεσε τον θεμέλιο λίθο για μια φιλόδοξη ιδέα. Η πατρίδα εκπληκτικών αρχαιολογικών ανακαλύψεων θα είχε επιτέλους ένα μέρος, όπως το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, ικανό να στεγάσει χιλιάδες αρχαία κειμήλιά της, γράφει στους βρετανικούς Times, στην ανταπόκρισή του από το Κάιρο, ο Μαγκντί Σαμάν.

Από εκείνη την ημέρα, η εξέγερση του 2011, η πανδημία Covid του 2020, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, ο πόλεμος στη Γάζα το 2023 και οι ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν το 2025 καθυστέρησαν την ολοκλήρωση του μουσείου. Ο Μουμπάρακ πέθανε πριν από πέντε χρόνια, ενώ είχε απομακρυνθεί από την εξουσία εδώ και 14 χρόνια, και το μουσείο, το μεγαλύτερο αποθετήριο στον κόσμο που είναι αφιερωμένο σε μόνο έναν πολιτισμό, δεν είχε εγκαινιαστεί. Αυτό έγινε τελικά την 1η Νοεμβρίου από τον πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι.

Περισσότερα από 5.000 αντικείμενα, τα οποία αποτελούν την πλήρη συλλογή του Τουταγχαμών, εκτίθενται τώρα στο σύνολό τους και για πρώτη φορά μετά από έναν αιώνα μακριά από τις αίθουσες του παλιού Αιγυπτιακού Μουσείου στην πλατεία Ταχρίρ, όπου ήταν στριμωγμένα μέχρι πρόσφατα μερικά από αυτά.

Η κυβέρνηση κήρυξε δημόσια αργία, βασιλιάδες και αρχηγοί κρατών συμμετείχαν στη μεγαλοπρεπή τελετή, με τον πρόεδρο Σίσι στο επίκεντρο, ο οποίος έδειξε ότι η παγκόσμια κληρονομιά της Αιγύπτου είναι ασφαλής υπό τη σιδερά ηγεμονία του.

Το μακρύ ταξίδι του νέου μουσείου ξεκίνησε το 2002, σημειώνει ο Μαγκντί Σαμάν στους Times. 1.557 αρχιτέκτονες από 83 χώρες πήραν μέρος στον διεθνή διαγωνισμό. Νικητής αναδείχτηκε το αρχιτεκτονικό γραφείο Heneghan Peng Architects, με έδρα το Δουβλίνο. Και η κατασκευή –για την οποία η Ιαπωνία παρείχε ευνοϊκά δάνεια ύψους 850 εκατ. δολαρίων– ξεκίνησε τρία χρόνια μετά την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου, το 2005, σε μια τοποθεσία δίπλα στις πυραμίδες της Γκίζας.

Η πολιτική αναταραχή μετά την «αραβική άνοιξη» του 2011 ανέστειλε τις εργασίες για σχεδόν πέντε χρόνια. Ωστόσο, το 2022 οι κύριες αίθουσες είχαν ολοκληρωθεί και περίπου 50.000 αντικείμενα είχαν μεταφερθεί στο μουσείο, το οποίο άνοιξε δοκιμαστικά το 2023, με ελεγχόμενη προσέλευση πέντε εκατομμυρίων επισκεπτών ετησίως.

«Το πιο σημαντικό μήνυμα που στέλνουμε στον κόσμο είναι ότι η Αίγυπτος είναι ασφαλής», δήλωσε ο Ζάχι Χαουάς, πρώην υπουργός Αρχαιοτήτων, ο οποίος επέβλεψε τα αρχικά στάδια της ανάπτυξης, τονίζοντας: «Είναι το μόνο μουσείο που κτίστηκε στην άκρη του τελευταίου θαύματος του αρχαίου κόσμου που έχει απομείνει, της Μεγάλης Πυραμίδας» και «είναι το μόνο μέρος όπου εκτίθεται για πρώτη φορά η πλήρης συλλογή του Τουταγχαμών».

Η Ιστορία, με τη μορφή ενός Ραμσή Β’ ύψους 11 μέτρων και βάρους 83 τόνων, στέκεται στην είσοδο του μουσείου, έκτασης 490.000 τ.μ. Ενα αίθριο 10.000 τ.μ. είναι επενδυμένο με αλαβάστρινα πάνελ χαραγμένα με βασιλικά ονόματα. Και 60 βασιλικά αγάλματα στέκονται στις άκρες της μεγάλης στοάς, μαζί με χρυσά φέρετρα και ένα άγαλμα της Χατσεπσούτ, της έκτης Φαραώ της 18ης δυναστείας της αρχαίας Αιγύπτου.

Κάτω από τη στοά υπάρχουν 12 αίθουσες με περίπου 44.000 αντικείμενα, από προϊστορικά εργαλεία μέχρι αγάλματα του Παλαιού Βασιλείου και τη σαρκοφάγο του ευγενούς της 18ης δυναστείας, Γιούγια. Ωστόσο, το διαμάντι στο στέμμα παραμένουν οι δύο επιπλέον αίθουσες του Τουταγχαμών, συνολικής έκτασης 7.000 τ.μ., στις οποίες εκτίθενται 5.000 αντικείμενα.

«Οι επισκέπτες βλέπουν εδώ τη χρυσή μάσκα του Τουταγχαμών, το πιο όμορφο αντικείμενο που κατασκευάστηκε ποτέ στον αρχαίο κόσμο, ίσως σε ολόκληρο τον κόσμο», λέει στους Times ο Χαουάς. Η νεκρική μάσκα, βάρους 11 κιλών, από συμπαγή χρυσό, με ένθετα από λάπις λάζουλι και οψιδιανό, είναι τοποθετημένη πάνω από τη μούμια του νεαρού βασιλιά. Δίπλα της βρίσκονται άρματα και σαρκοφάγοι που παραπέμπουν στην Κοιλάδα των Βασιλέων.

Αλλοι θησαυροί περιλαμβάνουν τα επιχρυσωμένα έπιπλα και κοσμήματα από τον βασιλικό τάφο της Χετεφερές Α’, μητέρας του Χέοπα, αγάλματα του Σέτι Α’, φαραώ-πολεμιστή του Νέου Βασιλείου, και του επαναστάτη Φαραώ Ακενατόν. Δύο ηλιακές βάρκες –τελετουργικά σκάφη για τη μεταφορά της ψυχής του Φαραώ στους ουρανούς με τον θεό ήλιο Ρα– του Χέοπα, ο οποίος έκτισε τη Μεγάλη Πυραμίδα, βρίσκονται σε ένα ειδικό παράρτημα που ανακαινίστηκε από αιγυπτιακές και ιαπωνικές ομάδες και εκτίθενται για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια. Ακόμη, εκτίθενται πρόσφατα ευρήματα, όπως φέρετρα από τους τάφους της νεκρόπολης Σακάρα και της κρύπτης Ασασίφ, του ιερατικού τάφου στο Λούξορ.

«Η διαδικασία μεταφοράς των αντικειμένων συνεχίζεται εδώ και 15 χρόνια», λέει ο Αΐσα Ζιντάν, γενικός διευθυντής συντήρησης του μουσείου, με κομμάτια να έχουν μεταφερθεί στο μουσείο από την Αλεξάνδρεια, τη Μανσούρα, τη Μίνια, το Ασουάν, το Λούξορ και το μουσείο της Ταχρίρ.

«Κάθε αντικείμενο καταγράφεται, αποκαθίσταται προκαταρκτικά εάν χρειάζεται, συσκευάζεται και μεταφέρεται με ειδικά οχήματα που απορροφούν τους κραδασμούς», λέει ο Ζιντάν. Επίσης, «στο μουσείο υποβάλλονται σε πλήρη επεξεργασία πριν από την έκθεση».

Οι εκθέσεις ακολουθούν αφηγήσεις. Η μεγάλη γκαλερί χωρίζεται σε τέσσερα θέματα: βασιλική εξουσία, τόποι λατρείας, σχέσεις βασιλιά-θεού και μετά θάνατον ζωή. «Κάθε κομμάτι τοποθετείται σύμφωνα με ένα σενάριο», λέει ο Ζιντάν.

Ο Αλί Αμπντέλ Χαλίμ, διευθυντής του Αιγυπτιακού Μουσείου στην Ταχρίρ, τονίζει στους Times: «Είναι μια ιστορική στιγμή μετά από περισσότερα από 20 χρόνια αναμονής».

Αν το μουσείο είχε ανοίξει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το 2015, η τεχνολογία που ενσωματώνεται στις γκαλερί σήμερα –συμπεριλαμβανομένων βίντεο εικονικής πραγματικότητας που απεικονίζουν την καθημερινή ζωή στην αρχαία εποχή– θα ήταν ακόμη στα σπάργανα, σημειώνει ο ανταποκριτής της βρετανικής εφημερίδας.

Το παλιό Αιγυπτιακό Μουσείο συνέβαλε 32.000 εκθέματα, ενώ αποθήκες και χώροι σε όλη τη χώρα προμήθευσαν τα υπόλοιπα. «Φανταστείτε να κάνετε επιμέλεια από όλη την Αίγυπτο. Το τελικό προϊόν είναι κάτι εντελώς διαφορετικό», λέει ο Χαλίμ.

Εγκαίνια εν μέσω αντιφάσεων και αντιδράσεων

Οι αρχαιότητες της Αιγύπτου αντανακλούν εδώ και καιρό τις πολιτικές περιπέτειες και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του 2011. Αλλά από το 2013 ο Σίσι έχει δώσει προτεραιότητα στην αποκατάσταση και στα μουσεία, σηματοδοτώντας την υπό την κυριαρχία του σταθερότητα. Ωστόσο, παρά το ιστορικό μεγαλείο του, το μουσείο ανοίγει εν μέσω έντονων αντιφάσεων.

Ο Τίμοθι Κάλντας, αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Ταχρίρ για την Πολιτική στη Μέση Ανατολή, λέει: «Είναι ένα απίστευτο κτίριο, που στεγάζει απίστευτα αντικείμενα. Είναι εντυπωσιακό, ανάμεσα σε τόσα πολλά άσχημα πράγματα. Το πρόβλημα είναι ότι, ενώ ανοίγουν αυτό το μουσείο, ο πληθυσμός συνεχίζει να παλεύει με οικονομικές δυσκολίες και αυξανόμενη φτώχεια.

»Ο Σίσι προσπαθεί να επικεντρώσει την προεδρία του περισσότερο στην κατασκευή πραγμάτων –φυσικών δομών– παρά στην παροχή ευκαιριών για τους Αιγύπτιους. Επενδύει σε λάθος υποδομές: όχι στη δημόσια υγεία, στην εκπαίδευση ή στο κράτος δικαίου, αυτά δηλαδή που χρειάζεται η οικονομία για να ευδοκιμήσει. Αυτά τα μεγαλεπήβολα έργα δεν έχουν μεταφραστεί σε καλύτερο βιοτικό επίπεδο. Προσπαθεί να δείξει κάτι θετικό, ελπίζοντας ότι θα αποσπάσει την προσοχή, τουλάχιστον προσωρινά, από τους λόγους για τους οποίους οι πολίτες είναι απογοητευμένοι μαζί του».

Η πολυτελής τελετή έναρξης το Σάββατο, τρεις ημέρες προτού το μουσείο ανοίξει τις πύλες του στο κοινό, έρχεται σε έντονη αντίθεση με μια χώρα όπου τα δύο τρίτα ζουν σε συνθήκες φτώχειας, υπογραμμίζει ο ο Μαγκντί Σαμάν στους Times. Οι πόροι που διοχετεύθηκαν στα μεγαλεπήβολα έργα του Σίσι, όπως η νέα διοικητική πρωτεύουσα, πέρυσι, έφεραν την Αίγυπτο στο χείλος της χρεοκοπίας.

Ο Χαουάς, ωστόσο, υποστηρίζει ότι το μουσείο θα συνεισφέρει στην οικονομία με δισεκατομμύρια σκληρού συναλλάγματος. Να σημειωθεί ότι τα έσοδα από τον τουρισμό στην Αίγυπτο αντιπροσωπεύουν το 12% του ΑΕΠ και ο κλάδος απασχολεί εκατομμύρια εργαζομένους.

«Αυτό το μουσείο θα βοηθήσει την οικονομία της Αιγύπτου προσελκύοντας μεγάλο αριθμό τουριστών υψηλού επιπέδου», προσθέτει ο Χαουάς. Και τονίζει: «Παρά την οικονομική μας κρίση, η Αίγυπτος δανείστηκε και δαπάνησε δισεκατομμύρια για να κτίσει ένα μουσείο που λέει στον κόσμο: Προστατεύουμε την κληρονομιά μας. Αυτά τα αντικείμενα δεν ανήκουν μόνο στην Αίγυπτο, είναι παγκόσμια κληρονομιά».

