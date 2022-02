Ο… μυθιστοριογράφος Λέοναρντ Κοέν – στο φως άγνωστη νουβέλα του

Ενα αδημοσίευτο μυθιστόρημα του Λέοναρντ Κοέν αναμένεται να εκδοθεί το ερχόμενο φθινόπωρο, μαζί με μια συλλογή 15 διηγημάτων του σπουδαίου καναδού συγγραφέα, ποιητή και μουσικού, όπως ανακοίνωσε ο ανεξάρτητος βρετανικός εκδοτικός οίκος Canon Gate.

Γραμμένα στο Μόντρεαλ ανάμεσα στο 1956, τη χρονιά που ο Κοέν εξέδωσε την πρώτη του ποιητική συλλογή, και το 1961 όταν είχε εγκατασταθεί στην Υδρα, τα κομμάτια αυτού του τόμου προσφέρουν μια εκπληκτική εικόνα για τη φαντασία και τη δημιουργική διαδικασία του Κοέν, τεκμηριώνοντας την εξέλιξη ενός από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της εποχής μας. Τα 15 διηγήματα, το σενάριο για ένα ραδιοφωνικό έργο και, το πιο εκπληκτικό, ένα πρώιμο μυθιστόρημα του Κοέν, που περιλαμβάνονται στην αναμενόμενη έκδοση, αναδεικνύουν πλήρως την ιδιοφυΐα του συγγραφέα, γράφει η ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Canon Gate.

Το «Μπαλέτο των Λεπρών» εστιάζει στις «τοξικές σχέσεις και στο πόσο μακριά μπορεί να φθάσει κανείς για να τις διατηρήσει», γράφει ο Guardian σύμφωνα με το δελτίο τύπου που προαναγγέλει την έκδοση. Αφηγείται την ιστορία ενός 35χρονου πωλητή, ο οποίος παίρνει τον ηλικιωμένο παππού του για να ζήσουν μαζί σε μια μικρή πανσιόν. Οπως το έθεσε ο βιογράφος του Κοέν Αϊρα Μπ. Νέιντελ, «ο παππούς παραδίδεται σε κρίσεις βίας και ο αφηγητής (ο οποίος παραμένει ανώνυμος) ανακαλύπτει τη βία να αφυπνίζεται μέσα του».

Το μυθιστόρημα ανοίγει με τις φράσεις: «Ο παππούς μου ήρθε να ζήσει μαζί μου. Δεν είχε πουθενά αλλού να πάει. Τι είχε συμβεί σε όλα του τα παιδιά; Θάνατος, φθορά, εξορία, δεν ξέρω». Σύμφωνα με τον Νέιντελ δείχνει «μια αυξανόμενη αίσθηση της εβραϊκής ιστορίας και τραγωδίας», ένα θέμα που θα αναπτυχθεί περισσότερο στην ποίηση του Κοέν αργότερα. Και αντανακλά τις «δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Κοέν με τον δικό του παππού, ο οποίος έπασχε από γεροντική άνοια, αν και χωρίς τον βαθμό της βίας».

Η έκδοση του βιβλίου «A Ballet of Lepers: A Novel and Stories» ταιριάζει με την επιθυμία του Κοέν. Ο σπουδαίος καλλιτέχνης είχε πει ότι το «Μπαλέτο των Λεπρών» ήταν «πιθανώς καλύτερο μυθιστόρημα» από το «Το αγαπημένο παιχνίδι» του, που είχε εκδοθεί το 1963 (κυκλοφορεί στα Ελληνικά από τις εκδόσεις Μελάνι), και έτυχε θετικής υποδοχής. Ωστόσο, αρχικά, η έκδοσή του είχε απορριφθεί από δύο εκδότες.

Ακόμη, τα άγνωστα μέχρι στιγμής διηγήματα του Λέοναρντ Κοέν, που πέθανε το 2016, διερευνούν θέματα «από τη ντροπή και την ανικανότητα στη σεξουαλική επιθυμία σε όλες τις ιερές και βέβηλες διαστάσεις της, μέχρι τη λαχτάρα, είτε για αγάπη, οικογένεια, ελευθερία ή υπέρβαση» και «εξετάζουν τους εσωτερικούς δαίμονες των χαρακτήρων του, πολλοί από τους οποίους θα μπορούσαν να είναι ο ίδιος ο συγγραφέας».

Οπως σημειώνει εξάλλου, στο Literary Hub ο Πίτερ Μπλάκστοκ από τον εκδοτικό οίκο της Νέας Υόρκης Grove Atlantic: «Εγώ και άλλοι στο Grove Atlantic εντυπωσιαστήκαμε πολύ από τα χαμένα έργα του Λέοναρντ Κοέν, συμπεριλαμβανομένου του μυθιστορήματος “To Μπαλέτο των Λεπρών” , που δίνει τον τίτλο του τόμου, και το οποίο έχει μια κερουακική ένταση σε ένα ατμοσφαιρικά σκοτεινό σκηνικό». Και προσθέτει ότι «είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο από έναν μοναδικό καλλιτέχνη και είμαστε βέβαιοι ότι θα αρέσει τόσο στους θαυμαστές του Κοέν όσο και στους νέους αναγνώστες του γραπτού έργου του».

Ακόμη, ο Ρόμπερτ Κόρι, διαχειριστής του καταπιστεύματος της οικογένειας Λέοναρντ Κοέν, σε δήλωσή του αναφέρει: «Ο Λέοναρντ είχε πει πριν από τον θάνατό του ότι το πραγματικό αριστούργημα της ζωής του ήταν το αρχείο του, το οποίο κρατούσε σχολαστικά προς όφελος των θαυμαστών και των μελετητών του, για να το ανακαλύψουν μια μέρα», και προσθέτει: «Χαίρομαι γιατί, με αυτό το βιβλίο, οι αναγνώστες και οι ακροατές του μπορούν να ξεκινήσουν αυτό το πλούσιο ταξίδι».

Τα κείμενα του τόμου επέλεξε από το αρχείο του Κοέν, η μελετήτρια του έργου του, Αλεξάνδρα Πλεσιογιάνο, η οποία έχει γράψει και την εισαγωγή.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News