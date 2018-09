Ο Μπιλ Κόσμπι καταδικάσθηκε σε φυλάκιση τριών έως δέκα ετών για σεξουαλική επίθεση

Ο Μπιλ Κόσμπι καταδικάσθηκε την Τρίτη σε ποινή φυλάκισης τριών έως δέκα ετών για σεξουαλική επίθεση σε γυναίκα, επιστέγασμα της πτώσης του άλλοτε αγαπημένου κωμικού που ήταν άλλοτε ο «Μπαμπάς της Αμερικής» και είναι τώρα ένας καταδικασμένος εγκληματίας.

BREAKING: Bill Cosby was sentenced to 3-10 years in state prison for drugging and raping Andrea Constand at his home 14 years ago. The judge said: "It is time for justice."

Ο 81χρονος Κόσμπι κρίθηκε ένοχος τον Απρίλιο για τρεις περιπτώσεις άσεμνης επίθεσης με επιβαρυντικές περιστάσεις επειδή νάρκωσε και επιτέθηκε σεξουαλικά στην άλλοτε φίλη του, την Άντρια Κόνσταντ, πρώην διοικητικό του πανεπιστημίου Temple, το 2004 στο σπίτι του στη Φιλαδέλφεια.

Θα μπορέσει να διατυπώσει αίτημα αποφυλάκισης υπό όρους έπειτα από τουλάχιστον τρία χρόνια κράτησης και το αίτημά του θα εξετασθεί από ειδική επιτροπή.

Είναι η πρώτη διασημότητα που καταδικάζεται για σεξουαλική κακοποίηση αφότου δημιουργήθηκε το κίνημα #MeToo.

BREAKING: Judge denies Bill Cosby bail; 81-year-old to be locked up immediately.

Οι δικηγόροι του έχουν ήδη δηλώσει πως θα ασκήσουν έφεση.

Ο δικαστής της κομητείας Μοντγκόμερι Στίβεν Ο’Νιλ αποφάσισε επίσης να χαρακτηρίσει τον Κόσμπι βίαιο σεξουαλικό εγκληματία βάσει της νομοθεσίας της Πενσιλβάνια.

Βάσει του χαρακτηρισμού αυτού, ο Κόσμπι θα πρέπει να συμμετέχει κάθε μήνα σε συμβουλευτικές συνεδρίες και να καταχωρισθεί ως σεξουαλικός παραβάτης στα αρχεία της Αστυνομίας για το υπόλοιπο της ζωής του. Γείτονες και σχολεία θα ενημερώνονται για τη διεύθυνση της κατοικίας του και για τα εγκλήματά του.

Περισσότερες από 50 άλλες γυναίκες έχουν επίσης κατηγορήσει τον Κόσμπι για σεξουαλικές κακοποιήσεις που χρονολογούνται πριν από δεκαετίες, όμως οι περισσότερες κατηγορίες είναι πολύ παλιές για να ασκηθεί δίωξη. Η υπόθεση Κονστάντ ήταν η μοναδική που οδήγησε σε ποινικές κατηγορίες.

"Bill Cosby took my beautiful, healthy young spirit and crushed it. He robbed me of my health and vitality, my open nature, and my trust in myself and others."

Κατά την πρώτη ημέρα της ακροαματικής συνεδρίασης για την επιβολή ποινής τη Δευτέρα, η Κονστάντ κατέθεσε στο δικαστήριο γραπτή δήλωση στην οποία ανέφερε πως η επίθεση που δέχθηκε από τον Κόσμπι την έκανε στο μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής της να μην μπορεί να ξεπεράσει αυτό που της συνέβη και να προχωρήσει μπροστά.

«Ο Μπιλ Κόσμπι πήρε το ωραίο, υγιές νεανικό πνεύμα μου και το συνέθλιψε», έγραψε.

Andrea Constand and Janice Dickinson hug after Bill Cosby was sentenced to between 3 and 10 years in prison for raping Constand in 2004.

Dickinson has alleged Cosby also sexually assaulted her.

Dickinson has alleged Cosby also sexually assaulted her. pic.twitter.com/KP6JNkITeM

