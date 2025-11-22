Μια ταινία – ύμνος στον Γκοντάρ με… κομμένη την ανάσα

Το 1960, όταν προβλήθηκε το «Με κομμένη την ανάσα», του Ζαν-Λικ Γκοντάρ, με την Τζιν Σίμπεργκ και τον Ζαν Πολ Μπελμοντό στο ντεμπούτο του ως ηθοποιός, έκοψε κυριολεκτικά την ανάσα των σινεφίλ, καθώς ο εμπνευσμένος σκηνοθέτης, ένας από τους πρωτοπόρους του κινήματος της «Nouvelle Vague», με την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία (και όσες θα ακολουθούσαν), αμφισβήτησε τους κώδικες του παραδοσιακού σινεμά και, σπάζοντας τη φόρμα της κινηματογραφικής αισθητικής, την απελευθέρωσε από όλες τις συμβάσεις.

Ο Γκοντάρ ήθελε η ταινία του να μοιάζει με ρεπορτάζ και επινόησε πολλές τεχνικές που χαρακτηρίζουν έκτοτε το γαλλικό «Νέο Κύμα». Με πολύ χαμηλό προϋπολογισμό, πρόχειρο σενάριο και αυτοσχεδιασμό στους διαλόγους, γυρίσματα σε φυσικούς χώρους με κάμερα στο χέρι ή δεμένη σε ένα καροτσάκι του σούπερ μάρκετ, μεγάλης διάρκειας πλάνα, jump cuts και στοπ-καρέ, καταγράφει κάθε βλέμμα και μορφασμό των πρωταγωνιστών του, πραγματοποιώντας μια επανάσταση στο σινέμα.

65 χρόνια αργότερα, ο Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ με τη ταινία του «Nouvelle Vague» (2025) αποτίνει έναν απίστευτο φόρο τιμής στον δεξιοτέχνη του γαλλικού «Νέου Κύματος» και ειδικά στη δημιουργία της εμβληματικής πρώτης ταινίας του, εξισορροπώντας το πάθος της με μια εκπληκτική κινηματογραφική προσπάθεια. Με απλά λόγια, οι λάτρεις της ταινίας «Με κομμένη την ανάσα» (1960) θα μείνουν άφωνοι, γράφει στην εφημερίδα The Washington Post, ο Μάικλ Αντορ Μπροντέρ.

Και μπορεί η χρονολογική αφήγηση των 20 ταραχωδών ημερών -τις οποίες χρειάστηκαν ο γάλλος σκηνοθέτης και το συνεργείο του για να τη γυρίσουν- να είναι ασυνήθιστη μεν για τον Γκοντάρ, αλλά ο Λινκλέιτερ μιμείται τον ήρωά του με απόλυτη ακρίβεια σχεδόν από κάθε άλλη άποψη: γυρισμένη στα γαλλικά, η ταινία του μιμείται την μελαγχολική, κοκκώδη ασπρόμαυρη εικόνα, την ορμητική οπτική του αυτοσχεδιασμού, την απτή πίστη στην καθαρή παρόρμηση ως πηγή υψηλής τέχνης, παρατηρεί ο Μπροντέρ.

Σε συνέντευξή του, ο 65χρονος τεξανός σκηνοθέτης δήλωσε ότι «όλη η ταινία είναι ένα είδος μαγικού τρικ». Πράγματι, σε όλη τη διάρκεια της «Nouvelle Vague» του, ο θεατής έχει μια ευχάριστη αίσθηση δυσπιστίας: Ο συνδυασμός -σχεδόν εξ ολοκλήρου- της ψηφιακής κάμερας από τον διευθυντή φωτογραφίας Ντέιβιντ Σαμπίλ, του προσεκτικού σχεδιασμού παραγωγής από την Κάτια Βίσκοπ και των οπτικών εφέ κάνει την ταινία του Λινκλέιτερ να μοιάζει με θησαυρό από υλικό για τα παρασκήνια των γυρισμάτων του «Με κομμένη την ανάσα», που μόλις βρέθηκε.

Ακόμα και το σενάριο των Χόλι Τζεντ και Βινς Πάλμο τζ. υιοθετεί την τάση του Γκοντάρ να στριμώχνει όσο το δυνατόν περισσότερες πικάντικες δηλώσεις: «Η κάμερα είναι ένα στυλό διαρκείας! Μια ηλιθιότητα!», «Η πραγματικότητα δεν είναι συνέχεια!», «Οι απογοητεύσεις είναι προσωρινές. Το σινεμά είναι για πάντα». Και οι θαυμαστές του Λινκλέιτερ θα εκτιμήσουν τους διαλόγους που ξεχειλίζουν από χαλαρές σκέψεις για τη ζωή και την τέχνη, οι οποίες δεν φαίνονται καθόλου παράταιρες με το Παρίσι των μέσων του περασμένου αιώνα.

Μια σπουδαία διανομή ρόλων

Ο ανήσυχος Γκοντάρ του (πρωτοεμφανιζόμενου) Γκιγιόμ Μπαρμπέκ κρατά την προσοχή «σαν σφήκα παγιδευμένη στο κάδρο», με την κάμερα να προσπαθεί να τον ακολουθεί ή να απομακρύνεται από αυτόν, σχολιάζει ο Μπροντέρ στην Washington Post. Η ερμηνεία του, δε, είναι ουσιαστική για μια από τις αποκαλύψεις της ταινίας: το αν ο Γκοντάρ προκάλεσε το κοινό του, δεν ήταν τίποτα σε σύγκριση με αυτό που υπέστησαν το καστ και το συνεργείο του, γράφει ο αμερικανός κριτικός.

Προσθέτει, ακόμη, ότι η Ζόι Ντόιτς, υποδύεται άψογα την Τζιν Σίμπεργκ, βυθισμένη στην τρέλα της μεθόδου του Γκοντάρ, ο οποίος σημειώνει μερικούς διαλόγους από ένα ημιτελές σενάριο σε ένα καφέ κάθε πρωί (ή όχι) και ακυρώνει τα γυρίσματα μόλις του τελειώνουν οι ιδέες εκείνης της ημέρας. Και τονίζει ότι η αφοπλιστικές εναλλαγές της Ντόιτς από τον εκνευρισμό στην υποταγή (ανάλογα με την ημέρα) άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει πλέον ο ίδιος την Σίμπεργκ ως Πατρίσια.

Ο Ομπρί Ντουλάν, υποδυόμενος τον Ζαν-Πολ Μπελμοντό -τον πυγμάχο που έγινε ηθοποιός και έκανε το ντεμπούτο του με το «Κομμένη την Ανάσα»- είναι απροσδόκητα γοητευτικός, ειδικά στη σκηνή που τσακώνεται με τον Γκοντάρ (Μπαρμπέκ) ενώ συζητούν τον ρόλο του Μισέλ. Η απερίσκεπτη ερωτική εμπλοκή του διδύμου των πρωταγωνιστών, δε, -ο Μισέλ είναι ένας φυγάς, κλέφτης και δολοφόνος, και η Πατρίσια, μια Αμερικανίδα που πουλάει την New York Herald Tribune στους δρόμους του Παρισιού- αντλεί τον ρεαλισμό της από δύο ηθοποιούς παγιδευμένους στο ίδιο ρεύμα.

Η πραγματική διασκέδαση για τους σινεφίλ, ωστόσο, είναι ο κόσμος που στροβιλίζεται σαν καπνός τσιγάρου (πάρα πολύ το κάπνισμα!) γύρω από αυτή την ταινία μέσα στην ταινία, που μάγεψε από την πρώτη στιγμή, με τον Φρανσουά Τρυφό (Αντριέν Ρουγιάρ) πίσω από το σενάριο ή, τουλάχιστον, μιας πρώτης γενικής εκδοχής του. Αμέσως, εξάλλου, γίνονται αγαπητό το δίδμο των δημιουργών, ο σκηνοθέτης Ζαν Λυκ Γκοντάρ (Γκιγιόμ Μπαρμπέκ) και ο κινηματογραφιστής του Ραούλ Κουτάρ (Ματιέ Πενσινά).

Είναι επίσης μια ταινία γεμάτη με λεπτομέρειες για σπασίκλες, παρατηρεί ο Μπροντέρ στην Washington Post: Θα ακούσετε τα πάντα για κάμερες Rolleiflex και για υλικό από συρραμμένα καρούλια Ilford, και θα ενθουσιαστείτε καθώς η ομάδα χρονομετρεί με επιτυχία ένα πλάνο, καθώς ανάβουν τα φώτα του δρόμου.

Η αγάπη του Λινκλέιτερ για το «Με κομμένη την ανάσα» είναι βαθιά ριζωμένη και στους τίτλους τέλους, που καταλήγουν με όλο το συνεργείο, στο οποίο περιλαμβάνεται η -μπερδεμένη αλλά πάντα δεκτική επιβλέπουσα- σεναρίου του Γκοντάρ Σούζαν Φέι (μια υπέροχη Πολίν Μπελ), η μακιγιέζ Φουόνγκ Μαϊτρέτ (Τζέιντ Φαν-Τζιά) και, φυσικά, ο σχεδόν χρεοκοπημένος παραγωγός του, Μπο-Μπο ή Ζορζ ντε Μπορεγκάρ, τον οποίο ενσαρκώνει (με πιθανώς αυξημένη αρτηριακή πίεση) ο Μπρούνο Ντράιφιρστ.

Στην ταινία παρελαύνουν, εξάλλου, συνεχώς σκηνοθέτες και καλλιτέχνες που έκαναν την παριζιάνικη σκηνή αυτό που ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 1950, από τη Σουζάν Σιφμάν (Τζόντι Ρουθ-Φόρεστ) και την Ανιές Βαρντά (Ροξάν Ριβιέρ) μέχρι τον Κλοντ Σαμπρόλ (Αντουάν Μπεσόν) και τον Ζαν Κοκτό (Ζαν-Ζακ Λε Βεσιέ). Μια συνάντηση, δε, με τον Ρομπέρ Μπρεσόν (Ορελιέν Λορνιέ) την ώρα πο κάνει γύρισμα στο μετρό, μοιάζει φορτισμένη κατά κάποιον τρόπο με γνήσια τύχη, σχολιάζει ο Μπροντέρ στην Washington Post.

Και προσθέτει ότι το αποτέλεσμα της «Nouvelle Vague» -και οι διάφορες αληθοφάνειές της- είναι αφοπλιστικό σε σημείο αποπροσανατολισμού. Κάποιες στιγμές, μάλιστα, οι σωσίες αρχίζουν να θολώνουν και ξεχνάς τι βλέπεις. Ο Γκοντάρ, δε, σχολιάζει ότι σκηνοθετεί «ένα ντοκιμαντέρ για τον Μπελμοντό και τη Σίμπεργκ που υποδύονται μια μυθοπλασία» και κατά κάποιο τρόπο, μιλάει εκ μέρους του Λινκλέιτερ.

Ομοίως, κάποιες φορές, οι τακτικές του «αντάρτικου», οι πολυπληθείς σκηνές και η άποψη του Γκοντάρ περί αυτοσχεδιασμού θυμίζουν έντονα το «Slacker» την ανεξάρτητη ταινία με την οποία έγινε γνωστός ο τεξανός σκηνοθέτης, το 1990. Και κάπου πίσω από τον καπνό και τους καθρέφτες της «Nouvelle Vague» του κρύβεται στην ουσία μια τρυφερή αυτοβιογραφία ενός νεαρού σκηνοθέτη που βρίσκει το φως του.

Η ταινία προβλήθηκε για ένα μικρό διάστημα σε κινηματογραφικές αίθουσες και τώρα έχει ανέβει στο Netflix (εκτός Ελλάδος, και εδώ στο Cinobo). Και αν υπάρχει μια ατυχής πτυχή του γεγονότος ότι οι περισσότεροι θεατές την βλέπουν σε streaming, αυτή είναι ότι η εμπειρία της μεγάλης οθόνης που σχεδιάστηκε σχολαστικά από τον Λινκλέιτερ μπορεί να μην μεταφράζεται πλήρως στο σαλόνι.

Το «Nouvelle Vague», σχολιάζει τέλος ο Μάικλ Αντορ Μπροντέρ είναι κάτι περισσότερο από μια ερωτική επιστολή του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ στον Ζαν-Λικ Γκοντάρ. Είναι η εμπειρία του ονείρου του ενός για τον άλλον, και ποτέ δεν είναι σαφές ποιος παίζει τον ονειροπόλο.

