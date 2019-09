«Και διηγώντας τα να γελάς»: Eκθεση του γελοιογράφου Δημήτρη Χαντζόπουλου

Κλείνοντας μια πολιτική περίοδο της χώρας και πριν αρχίσει η επόμενη, ο γελοιογράφος της «Καθημερινής» Δημήτρης Χαντζόπουλος παρουσιάζει μια επιλεγμένη σειρά πολιτικών γελοιογραφιών με καυστικό χιούμορ από τα πολιτικά και τα κοινωνικά γεγονότα που στιγμάτισαν την Κρίση και τα μνημόνια της τετραετίας που πέρασε.

Με έμφαση πάντα στην εικαστική διάσταση των σκίτσων του, η έκθεση έχει άμεσες αναφορές και στο ζωγραφικό έργο του καλλιτέχνη-γελοιογράφου· τα σκίτσα λειτουργούν θαυμάσια σαν αυτόνομα έργα μικρών διαστάσεων.

Με αυτό το σκεπτικό, παράλληλα με την έκθεση, θα παρουσιαστεί και το πρόσφατο Graphic Novel «Η Πάππισα Ιωάννα» του Εμμανουήλ Ροΐδη (έκδοση The Athens Review of Books) ‒και ένα σχετικό video‒ για το πάντα επίκαιρο έργο στο πέρασμα του χρόνου και των καιρών.

Οι γελοιογραφίες εκδίδονται σε περιορισμένη έκδοση (1/6 έως 6/6), υπογεγραμμένες από τον καλλιτέχνη, σε ψηφιακή εκτύπωση Giclée από την Graphicon.

Info

Διάρκεια έκθεσης: 3 -12 Οκτωβρίου 2019, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Πλ. Κολωνακίου 20

Ώρες λειτουργίας: Τρ., Πέμ. & Παρ. 11.00 -15.00 &17.00–20.00

Τετ. 11.00-15.00 & Σάβ. 11.00 –15.00

Κυριακή & Δευτέρα κλειστά