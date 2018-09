ΗΠΑ: Πρώτο στις πωλήσεις -36 χρόνια μετά- το νέο σόλο άλμπουμ του Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ κατάφερε να μπει στην κορυφή του γνωστού αμερικανικού μουσικού περιοδικού Billboard που καταγράφει την κυκλοφορία των δίσκων, με το τελευταίο σόλο άλμπουμ του «Egypt Station».

Thanks to all our fabulous fans and the whole team behind this record for making it number one – yippee! Love Paul x #EgyptStation 👍👍 pic.twitter.com/jOrMEvoUvC

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) September 16, 2018