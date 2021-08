Ενα ξεχωριστό φεστιβάλ γεύσης και ήχων στην Κρήτη

Σπάνια και βραβευμένα κοκτέιλ, υψηλή γαστρονομία και σύγχρονοι ήχοι «παντρεύονται» το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Αυγούστου σε έναν ειδυλλιακό χώρο στην Ανατολική Κρήτη και υπόσχονται μια σπάνια εμπειρία σε όσες και όσους τα απολαύσουν. Πρόκειται για το 1ο The Summer Festival, που ξεκινάει στους χώρους του 5άστερου Daios Cove resort, στον Άγιο Νικόλαο. Το φεστιβάλ γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα του The Clumsies (του ελληνικού μπαρ που αναδεικνύεται σταθερά τα τελευταία χρόνια στα καλύτερα του κόσμου -3ο το 2020), και της Moët Hennessy.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει signature cocktails, με έμπνευση από την κρητική γη και φύση, από τους παγκοσμίως αναγνωρισμένους mixologists Nίκο Μπάκουλη, Βασίλη Κυρίτση, champagne dinner με δημιουργίες του κορυφαίου chef Παύλου Κυριάκη, και ένα event στην παραλία του resort με κοκτέιλ από τον Jad Ballout, νούμερο 36 στη λίστα με τις 100 Most Influential Bar Figures 2021 και με δύο bar που συγκαταλέγονται στα World’s 50 Best Bars. Ολα αυτά υπό τον ρυθμό που θα δίνουν γνωστοί dj, όπως η Scarlett Lapidus, από το Λονδίνο, που συνδυάζει upbeat disco, house και old time classic soul, και ο John Monkman, με τον χαρακτηριστικό powerhouse ήχο και τον Will Fry στα κρουστά.

Το πρόγραμμα:

Σάββατο 28 Αυγούστου, 14:00: Volcán De Mi Tierra Tequila Blanco afternoon @Ocean Bar

Σάββατο 28 Αυγούστου, 19:30: Veuve Clicquot Champagne Dinner with Guest Chef Pavlos Kiriakis @Ocean Restaurant

Κυριακή 29 Αυγούστου, 20:00: BELVEDERE vodka BEACH COCKTAILS //Jad Ballout × The Clumsies with DJ Monkman ft Will Fry @The Beach House

