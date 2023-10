Cher: Καινούργιος έρωτας και ένα χριστουγεννιάτικο άλμπουμ

Εκείνος είναι 37, εκείνη τον περνάει 40 χρόνια, αλλά τι σημασία έχει; Ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά και αυτό φαίνεται ότι ισχύει απόλυτα στην περίπτωση της θρυλικής Cher και του μουσικού παραγωγού Αλεξάντερ «Α.Ε.» Εντουαρντς.

Συναντήθηκαν πρώτη φορά πριν από έναν χρόνο «για περίπου 15 λεπτά», σε μια εκδήλωση της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι, όπως είπε η ίδια στο People με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου της χριστουγεννιάτικου άλμπουμ στις 20 Οκτωβρίου. Μετά, ένας κοινός τους φίλος έδωσε τον αριθμό του τηλεφώνου της στον Εντουαρντς και εκείνος της τηλεφώνησε ενώ βρισκόταν στην Ελβετία για να δει την αγαπημένη της Τίνα Τέρνερ.

«Ηταν πραγματικά σοκαριστικό, γιατί οι άνθρωποι απλά δεν δίνουν τον αριθμό μου» λέει η Cher. «Ελεγα σε όλες τις φίλες μου, “είμαστε πολύ μεγάλες για να βγαίνουμε με πολύ νεότερους άνδρες και δεν θα ερωτευτώ ποτέ με ένα μήνυμα”. Εκανα, λοιπόν, αυτό που είπα ότι δεν θα κάνω!».

Η Cher παραβίασε τους κανόνες της επειδή «είναι απλώς πολύ ξεχωριστός» και δεν εκπλήσσεται με αυτό που έκανε: «Ο Αλεξάντερ έβαλε διαμάντια στα δόντια του, έβαψε άσπρα τα μαλλιά του και είναι πολύ νεότερος. Είναι ένας όμορφος άνδρας» λέει για τον καινούργιο αγαπημένο της, ο οποίος, εκτός του ότι εδώ και έναν χρόνο την κάνει «να γελάει» και διασκεδάζουν πολύ μαζί, της έμαθε ότι «ποτέ δεν είναι αργά»· είναι επίσης ο νέος συνεργάτης της.

Αν και θρύλος της ποπ εδώ και έξι δεκαετίες –η Cher ξεκίνησε την καριέρα της το 1963 στο πλευρό του Σόνι Μπόνο και μετά τις μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες του ντουέτου Sonny & Cher συνέχισε ως σόλο τραγουδίστρια, ηθοποιός, σκηνοθέτρια, παραγωγός, αλλά και δυναμική ακτιβίστρια– δεν είχε κάνει ποτέ ένα άλμπουμ με χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Ηρθε όμως η ώρα να αλλάξει, ξαφνικά, γνώμη και γι’ αυτό. «Απλώς δεν ήθελα» παραδέχτηκε σε συνέντευξή της στη Μέλενα Ράιζικ των New York Times. «Δεν ήξερα πώς θα ταίριαζα σε αυτό. Δεν ήξερα πώς θα μπορούσαν να ενωθούν αρμονικά η χριστουγεννιάτικη μουσική και η Cher», της είπε.

Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου κυκλοφορεί από την Warner Records το «Christmas», το 27ο άλμπουμ της αμερικανίδας τραγουδίστριας και το πρώτο με νέο υλικό, δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του «Closer to the Truth» (2013). Περιλαμβάνει 13 κομμάτια και guest εμφανίσεις των Στίβι Γουόντερ –κάνουν ντουέτο στο «What Christmas Means to Me»–, της Νταρλίν Λαβ [«Christmas (Baby Please Come Home)»], Μάικλ Μπουμπλέ («Home»), του ράπερ Tyga («Drop Top Sleigh Ride») και της Σίντι Λόπερ («Put a Little Holiday Ιn Your Heart»).

Το απροσδόκητο ειδύλλιο έφερε ξανά χαρά στη ζωή της τραγουδίστριας, η οποία βίωσε μεγάλες απώλειες τελευταία. Τον περασμένο Μάιο έχασε την αγαπημένη της φίλη Τίνα Τέρνερ, ενώ λίγο πριν από τα περυσινά Χριστούγεννα πέθανε και η μητέρα της, Τζόρτζια Χολτ, στα 96 της. Σε εκείνη είναι αφιερωμένο το νέο άλμπουμ, παραγωγός του οποίου είναι ο νέος της σύντροφος. Αυτός την έπεισε, εξάλλου, να επιστρέψει στο στούντιο ηχογράφησης, ενώ φρόντισε και για τη συνεργασία της με τον ράπερ Tyga.

«Ηξερα ότι ήθελα να φτιάξω κάτι διασκεδαστικό· τα Χριστούγεννα πρέπει να είναι τέτοια» είπε στη συνέντευξή της στους New York Times. «Πρέπει να είναι ανάλαφρα γιατί, το ξέρετε, ποιος ξέρει τι θα φέρουν τα επόμενα Χριστούγεννα».

Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει τώρα συναυλίες, ενώ ασχολείται και με την ολοκλήρωση των απομνημονευμάτων της, τα οποία, όπως παραδέχτηκε, είναι έντονα και την απασχολούν ολοκληρωτικά: «Εζησα πάρα πολύ καιρό και έκανα πάρα πολλά πράγματα».

Ακόμη, η Cher δήλωσε υπερήφανη για το νέο άλμπουμ της και εξέφρασε την αγάπη της για όλους τους τραγουδιστές που συμμετείχαν ως καλεσμένοι, κάτι που έκανε επίσης για πρώτη φορά. Αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να έχει «πολλή ενέργεια» και μπορεί πραγματικά να ενθουσιάζεται με πράγματα. «Ζω στο Μαλιμπού» είπε. «Μπορώ να βλέπω τον ωκεανό, και αυτό είναι κάτι που αγαπώ. Αγαπώ το σπίτι μου. Είμαι ευγνώμων» τόνισε.

Και πώς περνάει τα Χριστούγεννα; Η αμερικανίδα τραγουδίστρια δεν… μαγειρεύει, αλλά όλοι καταλήγουν στο σπίτι της. Οικογένεια και περαστικοί, πολλά παιδιά και έφηβοι. «Κυρίως μιλάμε, κάνουμε τρέλες, βλέπουμε ταινίες και κάνουμε παρέα όλοι μαζί. Δεν ακούμε πραγματικά χριστουγεννιάτικη μουσική, απλώς διασκεδαστική μουσική. Αλλά η μουσική δεν φαίνεται να παίζει μεγάλο ρόλο. Ολοι μιλούν πολύ δυνατά» πρόσθεσε. Οπως συμβαίνει συνήθως, δηλαδή, στα χριστουγεννιάτικα καλέσματα σε σπίτι, όταν μαζεύονται φίλοι και συγγενείς για να γιορτάσουν παρέα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News