Πολιτισμός: Οι Ιάπωνες καθάρισαν κερκίδες και αποδυτήρια μετά τον αγώνα με τη Γερμανία

Αφού επικράτησαν με 2-1 της πανίσχυρης Γερμανίας, πραγματοποιώντας μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του Μουντιάλ, οι ιάπωνες φίλαθλοι καθάρισαν σχολαστικά τις κερκίδες του σταδίου που τους φιλοξένησε.

This is class from the Japan fans 🇯🇵👏

Cleaning up in the stadium after the Germany game.#BBCFootball #BBCWorldCup pic.twitter.com/TavpGQSX4N

— BBC Sport (@BBCSport) November 23, 2022