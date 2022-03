ΥΠΕΞ: «Ας μη λησμονήσουμε το πρόταγμα της ελευθερίας, τις αξίες και τα ιδανικά που έθεσαν τα θεμέλια ελληνικού κράτους»

«Στη φετινή 25η Μαρτίου, ας μη λησμονήσουμε το πρόταγμα της ελευθερίας, τις αξίες και τα ιδανικά που έθεσαν τα θεμέλια ελληνικού κράτους!» προτρέπει σε μήνυμά του, μέσω Twitter, το υπουργείο Εξωτερικών.

«”Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία” Α. Κάλβος. Σήμερα, Ελληνίδες, Έλληνες και Φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο γιορτάζουμε και τιμούμε την Επανάσταση του 1821. Στη φετινή 25η Μαρτίου, ας μη λησμονήσουμε το πρόταγμα της ελευθερίας, τις αξίες και τα ιδανικά που έθεσαν τα θεμέλια ελληνικού κράτους!» αναφέρει χαρακτηριστικά.

“Freedom needs virtue and daring” A. Kalvos

Today, Greeks and Philhellenes all over the world celebrate & honour the Greek Revolution of 1821

On this #25thMarch, let us not forget the cause of freedom, the values & the ideals that laid the foundations for the modern 🇬🇷State! https://t.co/0hkWqOc0qa

