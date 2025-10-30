Πόσο θα διαρκέσει η ανακωχή Μαξίμου-Πενταγώνου;

Η εικόνα από την τελετή των αποκαλυπτηρίων της νέας πρόσοψης του υπουργείου Εθνικής Αμυνας το απόγευμα της Τετάρτης (29/10) ήταν αρκετή: έπειτα από ένα διάστημα έντασης μεταξύ Πενταγώνου και Μεγάρου Μαξίμου, με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τη ρύθμιση για τον Αγνωστο Στρατιώτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας θέλησαν να δείξουν ότι «μόνιασαν», «τα βρήκαν» και η ηρεμία επανήλθε στα «κορυφαία κυβερνητικά κλιμάκια».

Εδώ ισχύει το «αυτό της έλειπε της κυβέρνησης» στην παρούσα συγκυρία. Μια εσωτερική σύγκρουση δίχως πολιτικό περιεχόμενο και στη βάση βιαστικών αρχηγικών βλέψεων.

Καμία από τις δύο πλευρές δεν θα είχε να κερδίσει κάτι αν η δημόσια αντιπαράθεση συνεχιζόταν. Το γνώριζαν και οι δύο, και η από κοινού σκηνοθεσία της πολιτικής ανακωχής στο προαύλιο του Πενταγώνου ήταν ομολογουμένως επιτυχημένη.

Οι εκατέρωθεν φιλοφρονήσεις κρίθηκαν απαραίτητες, όπως και οι αναρτήσεις συνεργατών του Πρωθυπουργού, οι οποίοι συνέχαιραν τον υπουργό Αμυνας από τα κοινωνικά δίκτυα. Προφανής στόχος, η εμπέδωση της εντύπωσης ότι κυβέρνηση, κόμμα, υπουργός Αμυνας και Πρωθυπουργός κινούνται σε σύμπνοια και με ομοθυμία.

Καλά και θεμιτά όλα αυτά. Αρκεί να έχουν συνέχεια.

Η κυβέρνηση οφείλει πλέον να στραφεί στα απλά και καθημερινά, που ούτε λίγα είναι, ούτε εύκολες λύσεις έχουν. Υπό αυτήν την έννοια, οι ανοιχτές ενδοκυβερνητικές κόντρες, και μάλιστα με όχι τόσο σημαντικό περιεχόμενο, είναι μια απολύτως περιττή πολυτέλεια.

Παρά ταύτα, ένα δεν αλλάζει. Ο υπουργός Αμυνας έχει πλέον εκδηλωθεί, έχει δείξει πώς κινείται και έχει αφήσει τις αναγκαίες δόσεις υπονοιών για τις αρχηγικές φιλοδοξίες του. Απλώς, πιθανότατα, αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας ο σχεδιασμός.

Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, ακόμη και αν δεν είναι όλα συνεννοημένα, υπάρχει πλέον ένα είδος μορατόριουμ μεταξύ Μητσοτάκη και Δένδια, ενόψει μιας δύσκολης και πιθανώς κρίσιμης πολιτικής περιόδου.

Στο διάστημα που απομένει έως τις εκλογές αναμένονται εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της Κεντροδεξιάς. Μεταξύ άλλων, εκκρεμεί το σχέδιο της δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και η εκδήλωση διαθέσεων και προθέσεων από τον Κώστα Καραμανλή. Αυτές οι δύο παράμετροι θα έχουν αντανάκλαση στο εσωτερικό της ΝΔ και υπό αυτό το πρίσμα έχει μια σημασία το καλό επίπεδο σχέσεων του Νίκου Δένδια με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς.

Φάνηκε πάντως κατά τη διάρκεια της τελετής στο Πεντάγωνο ότι επικράτησε η αντίληψη πως η χρονική στιγμή δεν ενδείκνυται για το άνοιγμα ενός εσωκομματικού μετώπου. Ολοι γνωρίζουν τις επιδιώξεις του Νίκου Δένδια, και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι ο μοναδικός διεκδικητής της ηγεσίας της ΝΔ όποτε έρθει η ώρα να αποφασιστεί ποιος θα είναι ο διάδοχος του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πλέον, το κρίσιμο στο διάστημα που θα μεσολαβήσει είναι αν η «εκεχειρία» μεταξύ Μαξίμου και Πενταγώνου θα τηρηθεί και με ποιους όρους.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News