Νέα ευθεία επίθεση του Ερντογάν κατά της Ελλάδας

Μία μόλις ημέρα μετά τις απαξιωτικές δηλώσεις του τούρκου προέδρου ότι «η Ελλάδα δεν έχει καμία αξία στο ΝΑΤΟ», ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέστρεψε στις προκλήσεις καλώντας τους Ελληνες «να θυμηθούν τη Σμύρνη».

Μάλιστα, αναφέρθηκε σε «κατεχόμενα νησιά από την Ελλάδα» και δεν δίστασε να εξαπολύσει απειλές για μια ακόμα φορά.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο περιθώριο της τεχνολογικής εκδήλωσης «TEKNOFEST» στη Σαμψούντα, ο Ερντογάν προχώρησε σε ακόμα μια απίστευτη πρόκληση σε βάρος της Ελλάδας.

Με ευθείες απειλές ο τούρκος πρόεδρος αμφισβήτησε ευθέως την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου και υποστήριξε πως η Άγκυρα είναι έτοιμη να κάνει οτιδήποτε χρειαστεί όταν έρθει η ώρα, κάνοντας ξανά αναφορές στη Μικρασιατική Καταστροφή και το 1922.

«Έλληνες, κοιτάξτε την ιστορία, γυρίστε πίσω στην ιστορία, αν πάτε πολύ πιο μακριά, το τίμημα θα είναι βαρύ. Έχουμε μόνο μια κουβέντα για την Ελλάδα, μην ξεχνάτε τη Σμύρνη», είπε χαρακτηριστικά ο τούρκος πρόεδρος.

#BREAKING Turkish President Erdogan warns Greece, saying ‘Athens’ occupying islands does not bind us. When time comes, we will do what’s necessary’ pic.twitter.com/RQkRZ5hJnB

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) September 3, 2022