Μητσοτάκης: Χαιρετίζουμε την πρόταση της Κομισιόν για τις αμυντικές δαπάνες

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα αγγλικά χαιρέτισε την πρόταση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να ενεργοποιηθεί η ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες, σημειώνοντας πως αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για τη συλλογική μας ασφάλεια.

Συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός έγραψε:

«Η Ελλάδα έχει από καιρό υποστηρίξει την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Χαιρετίζουμε την πρόταση της Προέδρου @vonderleyen να ενεργοποιηθεί η ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στα κράτη μέλη της ΕΕ να ενισχύσουν τις αμυντικές τους δυνατότητες. Ενα κρίσιμο βήμα για τη συλλογική μας ασφάλεια».

Greece has long advocated to exempt defence investments from fiscal constraints. We welcome the proposal by President @vonderleyen to activate the escape clause, enabling EU member states to strengthen their defence capabilities. A crucial step for our collective security.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 14, 2025