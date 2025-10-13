Μαρινάκης για Αγνωστο Στρατιώτη: Οι νοικοκυραίοι μας λένε «αργήσατε» και η αντιπολίτευση «γιατί το κάνατε;»

Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης σε σχέση με την εξαγγελία της νομοθετικής ρύθμισης για το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη, απάντησε -μετά τον ίδιο τον Πρωθυπουργο κατά τη συνάντησή του (εδώ) με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας- και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναγνωρίζοντας κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι η κυβέρνηση άργησε να ακούσει το αίτημα της κοινωνίας (των νοικοκυραίων, όπως έπευσε να διευκρινίσει, με προφανή την πολιτική στόχευση) για την προστασία και τον σεβασμό του Μνημείου. Kαι πλέον ήρθε η ώρα να διορθώσει αυτή την καθυστέρηση.

«Ο Πρωθυπουργός ήταν σε συνεννόηση με όλα τα συναρμόδια υπουργεία για όσα είπε για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη», θέλησε ακόμη να διευκρινίσει ο εκπρόσωπος, ώστε να σβήσει η όποια φωτιά πήγε να ανάψει στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Οτι δηλαδή, η εξαγγελία Μητσοτάκη είχε διπλή πολιτική στόχευση: εκτός από τη παραδοσιακό εκλογικό κοινό της ΝΔ και προσωπικά, «πετώντας το μπαλάκι» στον υπουργό Εθνικής Αμυνα, Νίκο Δένδια, με αφορμή την παρέμβασή του από το βήμα της Βουλής για τα Τέμπη υπέρ του Πάνου Ρούτσι και του αιτήματός του για την εκταφή του γιου του και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του.

Για να επισημάνει περαιτέρω σε σχέση με την ουσία της επίμαχης ρύθμισης:

«Μιλάμε για καθαρισμό, συντήρηση και ανάδειξη του ιστορικού μνημείου που μας υπενθυμίζει ότι για να είμαστε σήμερα εδώ ελεύθεροι, κάποιοι θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα. Δεν ανήκει σε κανέναν μεμονωμένα, δεν υπάρχει εκεί για οποιαδήποτε διαδήλωση».

«Η επιβολή της τάξης, αν κάποιοι παρεκτρέπονται, είναι αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ», ξεκαθάρισε ο κ. Μαρινάκης., κρίνοντας κατά τα άλλα πως η εξαγγελία του Πρωθυπουργού «είναι μία ανακοίνωση που θα έπρεπε να βρίσκει όλο το πολιτικό σύστημα ενωμένο». «Η κοινωνία μας λέει “αργήσατε”, η αντιπολίτευση μας λέει “γιατί το κάνατε”. Αργήσαμε ως πολιτικός χώρος να συμβαδίσουμε με τις υγιείς επιδιώξεις των νοικοκυραίων, η αντιπολίτευση δεν έχει καταλάβει τι ζητάει ο κόσμος» ήταν το χαρακτηριστικό -και συνάμα αποκαλυπτικό για τη στόχευσή της πρωθυπουργικής ανακοίνωσης – σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, με το οποίο έκλεισε την απάντησή του στο pressroom.

Σε νέα ερώτηση δε που του τέθηκε στο briefing για τα περί υποβόσκουσας αντιπαράθεσης Μητοστάκη-Δένδια, o κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για «κουτσομπολιά» από «εκπροσώπους της πολιτικής κουζίνας, της λογικής της καμαρίλας που δεν έχει σχέση με πραγματικότητα και προσβάλλει την ίδια την απόφαση που έχει ως βασικό κριτήριο τι λέει η κοινωνία», όπως επανέλαβε. «Δεν υπάρχει δράκος στο παραμύθι που κάποιοι θέλουν να φτιάξουν», κατέληξε.

Αντίστοιχα και στην παρατήρηση ότι ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του αναφέρθηκε στην απεργία πείνας από τον Πάνο Ρούτσι με τη φράση «το κέντρο της Αθήνας αναστατώθηκε», ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης απάντησε με την παρατήρηση ότι «υπάρχουν χιλιάδες μέρη σε όλη τη χώρα που μπορούν να διαδηλώσουν οι πολίτες», οπότε «το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ας είναι για να τιμούμε σιωπηρά ως κοινωνία όσους έχασαν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι».

Και απευθυνόμενος εκ νέου στους λεγόμενους νοικοκυραίους, ο κ. Μαρινάκης επανήλθε τονίζοντας: «Είμαστε με τις σιωπηλές πλειοψηφίες που κουράστηκαν με την προσπάθεια επιβολής ιδεών. Ακούγονται λιγότερο από όσο πρέπει οι νοικοκυραίοι, πρέπει κάποια στιγμή να ακούσουμε και αυτόν τον κόσμο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συγκλονίζεται με ό,τι συνέβη στα Τέμπη. Επιχειρησιακές λεπτομέρειες θα τις δει η ελληνική αστυνομία προσεχώς».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News