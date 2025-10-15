Καραμανλής: Βαδίζουμε σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους

Για την ανάγκη «αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτική και τους θεσμούς» μίλησε, μεταξύ άλλων, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής το βράδυ της Πέμπτης στην εκδήλωση της Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών προς τιμήν της πρώην Προέδρου της Βουλής Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη.

Ο κ. Καραμανλής, μετά την θερμή χειραψία που είχε με τον Αντώνη Σαμαρά, προειδοποίησε ότι σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος θεσμικής και πολιτικής κρίσης, σημειώνοντας ότι η Ιστορία διδάσκει πως στην Ελλάδα τέτοιου είδους κρίσεις συμπίπτουν με εθνικές κρίσεις.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν αρκετά στελέχη και υπουργοί της ΝΔ και ο αντιπρόεδρος του κόμματος Κωστής Χατζηδάκης, ενώ το τιμώμενο πρόσωπο, η Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη, απουσίαζε λόγω θέματος υγείας.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, αλλά και ο πρώην βουλευτής της ΝΔ και πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ Θεόδωρος Φορτσάκης.

Μιλώντας από το βήμα της Παλαιάς Βουλής, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της Δικαιοσύνης και των θεσμών.

Στην συνέχεια, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εξήρε το έργο της Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη: «Υπάρχουν αυτοί που τους σαγηνεύει η εξουσία, η δύναμη της επιβολής επί των άλλων, η ανάγκη για αναγνώριση και αποδοχή, ενίοτε δυστυχώς ακόμα και ο προσπορισμός υλικού οφέλους. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που θέλουν να προσφέρουν στον τόπο και τους συνανθρώπους τους, που δεν συμβιβάζονται στις αρχές τους, που θέτουν στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος τις ικανότητες, τις γνώσεις, την εμπειρία τους».

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του ο Κώστας Καραμανλής σημείωσε ότι «η πολιτική ομαλότητα, ιδιαίτερα η κοινοβουλευτική δημοκρατία, έχουν ως θεμελιώδες προαπαιτούμενο την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, την εμπέδωση κράτους δικαίου, την ουσιαστική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Oταν αυτά αμφισβητούνται όταν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας, και μάλιστα διαρκώς διευρυνόμενο, πιστεύει ότι αυτά δεν ισχύουν, ότι οι ευαίσθητοι θεσμοί χειραγωγούνται, ότι το Κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, ότι οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανάγκες της και δεν καταλαβαίνουν τις αγωνίες της, ότι οι ισχυροί δεν ελέγχονται, ότι η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείται επί των λιγότερο ευνοημένων πολιτών, τότε έχουμε κρίση. Κρίση απαξίωσης, κρίση απονομιμοποίησης, κρίση αμφισβήτησης και απόρριψης του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού συστήματος. Τα φαινόμενα αυτά είναι υπαρκτά, δεν απέχουν από την κρατούσα σήμερα κοινωνική αντίληψη, και διεθνώς, και στην Ευρώπη, και στη χώρα μας.

»Η αποκατάσταση του σεβασμού και της εμπιστοσύνης των πολιτών απαιτεί εργώδη και τιτάνια προσπάθεια. Αν αποβεί ανέφικτη ή άκαρπη, οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση. Αν υποτιμηθεί ή αγνοηθεί, βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους. Σημειώνω ότι η Ιστορία μάς διδάσκει ότι τέτοιου είδους κρίσεις, στην περίπτωση της Ελλάδας λόγω πρωτίστως γεωπολιτικών συνθηκών, συμπίπτουν σχεδόν πάντοτε με εθνικές κρίσεις» κατέληξε.

