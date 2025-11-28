Η μεταρρύθμιση που μπορεί να είναι εκλογική παγίδα

Οσο και αν η κυβέρνηση επιχειρεί να στρέψει το ενδιαφέρον μακριά από τα όσα αποκαλύπτονται στις συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο αναβρασμός στον πρωτογενή τομέα είναι μεγάλος και τείνει να εξελιχθεί σε μία παγίδα, με πολλαπλές πολιτικές περιπλοκές.

Οι συναρμόδιοι υπουργοί και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης προσπαθούσαν εναγωνίως τις τελευταίες εβδομάδες να βρουν μία φόρμουλα, ώστε την Παρασκευή (28/11) να προκαταβληθεί στους παραγωγούς ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 75% της περυσινής βασικής ενίσχυσης.

Με βάση αυτά, τα ποσά των εφετινών προκαταβολών είναι 363 εκατ. ευρώ, έναντι 476 εκατ. του 2024.

Φαίνεται όμως ότι και αυτές οι προκαταβολές πολύ δύσκολα θα κάμψουν τις αντιδράσεις των παραγωγών και κτηνοτρόφων, που έχουν προγραμματίσει τις… καθιερωμένες χειμερινές κινητοποιήσεις, και αναμένεται να στήσουν μπλόκα σε ολόκληρη την Ελλάδα την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου.

Ο μεγάλος πονοκέφαλος για την κυβέρνηση, που κατά τα φαινόμενα πολύ δύσκολα θα αντιμετωπιστεί, προξενείται από το γεγονός ότι περίπου 45.000 αγρότες θα μείνουν στην αναμονή και δεν θα λάβουν καμία προκαταβολή βασικής ενίσχυσης, επειδή ελέγχονται για ενδεχόμενη εμπλοκή στις παράνομες διανομές των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

Στην πραγματικότητα όμως, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνδυασμό με την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τις ακόμη ορατές επιπτώσεις του «Ντάνιελ» στη Θεσσαλία και τη γενική απαξίωση και παραμέληση του πρωτογενούς τομέα, συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα, που πιθανολογείται ότι μπορεί να έχει και εκλογικές παρενέργειες.

Από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο, η κυβέρνηση φαίνεται παγιδευμένη, όμηρος της δικής της αδράνειας, ως προς την αντιμετώπιση των «χρόνιων παθογενειών» τις οποίες επικαλείται. Το πρόβλημα έγινε ακόμη μεγαλύτερο, αφού λόγω της δράσης της πολιτικό-αγροτικής διαπλοκής που αποκαλύφθηκε, παρέμειναν απλήρωτοι επί μήνες και χιλιάδες άλλοι παραγωγοί και κτηνοτρόφοι, που δεν είχαν καμία ευθύνη και συμμετοχή στα παράνομα κυκλώματα.

Η παραδοχή δε του ιδίου του Πρωθυπουργού σε μία από τις εβδομαδιαίες αναρτήσεις του στις αρχές Νοεμβρίου, ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η πιο δύσκολη που μπορεί να θυμηθεί, περιγράφει το πλαίσιο των απαιτήσεων και της πρόκλησης.

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες και ενώ αναμένονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις των προσεχών ημερών, το χρονικό ορόσημο που έχει τεθεί για την αναμόρφωση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την απορρόφησή του από την ΑΑΔΕ, είναι η αρχή του Ιανουαρίου.

Το νέο καθεστώς αναμένεται όμως ότι θα θέσει σε δοκιμασία διαρκείας την κυβέρνηση, καθώς, αφενός θα ελέγχεται για την αξιοπιστία του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, αφετέρου θα αλλάξει ριζικά την σχέση κράτους και αγροτικού κλάδου, με τα συγκεκριμένα στρεβλά χαρακτηριστικά των τελευταίων 45 ετών.

Υπό αυτές τις, νέες, συνθήκες ορατός κίνδυνος για την κυβέρνηση είναι να χάσει σε σχεδόν συντριπτικό βαθμό τα ερείσματά της στον αγροτικό κλάδο, με ό,τι πολιτικές και εκλογικές επιπτώσεις μπορεί να έχει κάτι τέτοιο.

