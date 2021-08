Ποιος τόλμησε να τηλεφωνήσει στην καγκελάριο ενώπιον του Πούτιν

Είναι το ερώτημα της εβδομάδας: Ποιος θα τολμούσε να καλέσει την πιο ισχυρή πολιτικό στην Ευρώπη στη διάρκεια μιας σημαντικής συνάντησης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν;

Ο Πολ Ντάλισον προσπαθεί μέσα από την σατιρική στήλη «Declassified» που γράφει κάθε εβδομάδα στο Politico, να αποκωδικοποιήσει τα δεδομένα.

Το τηλέφωνο της καγκελαρίου Ανγκελα Μέρκελ κουδούνισε στη διάρκεια των συνομιλιών με τον ρώσο πρόεδρο την Παρασκευή στη Μόσχα, με σημαντικά θέματα, όπως το Αφγανιστάν και το Nord Stream 2, στην ατζέντα. Η καγκελάριος, όπως δείχνει το βίντεο κάτω, δεν φάνηκε ιδιαίτερα ευχαριστημένη. Εβγαλε τη συσκευή από την τσέπη της, έριξε μια περιφρονητική ματιά και έσυρε το δάχτυλο στην οθόνη για να τερματίσει την κλήση (ή όρισε ημερομηνία αν ήταν στην πραγματικότητα Tinder, πράγμα που σίγουρα δεν ήταν), σχολιάζει ο Ντάλισον.

Γνωρίζουμε επίσης ότι η Μέρκελ έχει έναν αρκετά τυπικό ήχο κλήσης και όχι το “Looking for Freedom” ή “Thot Shit” του David Hasselhoff από τη Megan Thee Stallion, μας πληροφορεί ο αρθρογράφος.

— Maria Tadeo (@mariatad) August 20, 2021