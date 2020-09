Ποιος κορονοϊός; Ο Τραμπ διοργάνωσε προεκλογική εκδήλωση σε κλειστό χώρο

Είναι σαφές ότι με τις ΗΠΑ να προσεγγίζουν το ψυχολογικό όριο των 200.000 νεκρών από την Covid-19, η μόνη λύση για τον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο που αδιαφόρησε εγκληματικά για την επιδημία στις αρχές της όταν την συνέκρινε με μια συνηθισμένη γρίπη, είναι να επενδύσει πολιτικά στον ψυχολογικό μηχανισμό της «άρνησης». Να κανακέψει αυτούς που αρνούνται ότι η πανδημία συμβαίνει, να δείξει με κάθε τρόπο ότι η ζωή συνεχίζεται κανονικά, ότι ο ίδιος δεν φοβάται και ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Ακομα και θέτοντας εκ νέου τη ζωή των αμερικανών πολιτών σε κίνδυνο.

Έτσι, το βράδυ της Κυριακής, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αψήφησε τις εντολές των τοπικών αρχών και τις συστάσεις των επιδημιολόγων και πήρε μέρος σε μια προεκλογική συγκέντρωση σε κλειστό χώρο —φυσικά δεν φορούσε μάσκα, ούτε και πολλοί απ’ όσους έσπευσαν να τον ακούσουν στο Χέντερσον της Νεβάδα, πολιτείας που θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα στις 3 Νοεμβρίου.

Θα είναι και αυτό μια αντίστιξη που θα πρέπει να συνηθίσουμε το επόμενο διάστημα ως τις προεδρικές εκλογές. Ενώ ο 77χρονος Τζο Μπάιντεν θα διεξάγει την προεκλογική εκστρατεία φορώντας μάσκα, λαμβάνοντας μέτρα και δείχνοντας ότι «φοβάται», ο 74χρονος Ντόναλντ Τραμπ θα επιδιώκει να εμφανίζεται ατρόμητος, να μην τον νοιάζουν οι προειδοποιήσεις των επιστημόνων, υποδηλώνοντας ότι ο κορονοϊός δεν είναι και κάτι το τόσο τρομακτικό —οι ψεκασμένοι και οι αρνητές της επιστήμης είναι στις ΗΠΑ μια μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων, πολλοί εκ των οποίων τον έστειλαν στον Λευκό Οίκο το 2016.

Όλα βέβαια πρέπει να παρουσιάζονται κάπως, ότι έχουν ιδεολογικό στίγμα απέναντι στους πολύ «αριστερούς» Δημοκρατικούς. Έτσι, το στρατόπεδο του Τραμπ εμφάνισε τη συγκέντρωση στο Χέντερσον της Νεβάδας ως μια ευκαιρία για τους υποστηρικτές του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα να ασκήσουν το δικαίωμα τους για ειρηνική συνάθροιση σύμφωνα με την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ.

«Αν μπορούν δεκάδες χιλιάδες άτομα να διαμαρτύρονται στους δρόμους, να τζογάρουν σε ένα καζίνο ή να καίνει μικρές επιχειρήσεις σε ταραχές, μπορείτε να συναθροίζεστε ειρηνικά σύμφωνα με την Πρώτη Τροπολογία για να ακούσετε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Τιμ Μάρτοφ, εκπρόσωπος της εκστρατείας Τραμπ σε ανακοίνωσή του.

Και όντως αρκετοί πήγαν να τον ακούσουν, να μιλά για «αριστερές συμμορίες» που έκαναν τους βανδαλισμούς και δεν τους έλεγε τίποτα ο Μπάιντεν, να λέει ότι αν σκοτώνεις αστυνομικό θα πρέπει να τιμωρείσαι με τη θανατική ποινή και φυσικά να χαϊδεύει τα αυτιά του ακροατηρίου του, αποκαλώντας τους «αληθινούς αμερικανούς πατριώτες».

If you murder a police officer, you should receive the death penalty! pic.twitter.com/07n5Rwrb4b

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 14, 2020