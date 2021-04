Ποιος… Ειρηνικός; Κίνα κατά Ιαπωνίας για το ραδιενεργό νερό

Σάλος στην Απω Ανατολή επειδή οριστικοποιήθηκε η απόφαση-βόμβα της ιαπωνικής κυβέρνησης να ρίξει απόβλητα του πυρηνικού εργοστασίου της Φουκουσίμα στη θάλασσα. Πρόκειται για το νερό των αντιδραστήρων που χρησιμοποιήθηκε για την ψύξη τους, όπως είπε μιλώντας στο Τόκιο ο πρωθυπουργός Γιοσιχίντε Σούγκα.

Η κίνηση του ιαπωνικού κράτους –ακριβώς δέκα χρόνια μετά τον σεισμό των 9 Ρίχτερ, το εφιαλτικό τσουνάμι και το πυρηνικό δυστύχημα– είναι απολύτως αντίθετη με το λαϊκό αίσθημα τόσο στην ίδια τη «χώρα του ανατέλλοντος ηλίου» όσο και στα γειτονικά κράτη, στην Κορέα και στην Κίνα.

Κατά τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, το πρότζεκτ για τη θαλάσσια απόρριψη του ραδιενεργού νερού (περί το ένα εκατομμύριο τόνοι) θα ξεκινήσει σε δύο χρόνια από σήμερα και θα δεν ολοκληρωθεί προτού περάσουν δύο δεκαετίες! Δηλαδή όλο αυτό το διάστημα ο Ειρηνικός Ωκεανός και τα ψάρια του θα μολύνονται καθημερινώς.

Το Τόκιο πάντως τόνισε ότι η όλη διαδικασία θα είναι ασφαλής για όλους και ότι θα επιβλέπεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.

Στο εσωτερικό, εκτός από την ανακλαστική διαμαρτυρία του λαού, η ιαπωνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει οξύτατες αντιδράσεις σε πολιτικό και σε οικονομικό επίπεδο, από τα κόμματα και τις οικολογικές οργανώσεις και από τους πληττόμενους παραγωγικούς κλάδους όπως είναι η οργανωμένη αλιεία, η (και εξαγωγικού προσανατολισμού) κονσερβοποιία αλλά και η τοπική γεωργία.

Στο εξωτερικό, η Ιαπωνία αντιμετωπίζει τις έντονες επικρίσεις δύο περιφερειακών δυνάμεων, μίας φίλης και μίας εχθρικής. Τόσο η συμμαχική Νότια Κορέα όσο και η παραδοσιακή αντίπαλος Κίνα ξεσπάθωσαν, με το Πεκίνο να χαρακτηρίζει το πρότζεκτ «επιβλαβές» και τη στάση της ιαπωνικής κυβέρνησης «εξαιρετικά ανεύθυνη», «επιζήμια» και «αδιάφορη για τις διαμαρτυρίες Ιαπώνων και ξένων».

Οι Κινέζοι για τις αιτιάσεις τους κατά της Ιαπωνίας επικαλούνται «το συμφέρον της ανθρωπότητας» και «τα ζωτικά συμφέροντα των πολιτών στις γειτονικές χώρες». Αρνούνται να παραδεχθούν ότι το ζήτημα της απόρριψης ραδιενεργών λυμάτων είναι εσωτερικό θέμα της Ιαπωνίας και υπόσχονται «στενή παρακολούθηση των εξελίξεων», επιφυλασσόμενοι για «περαιτέρω απάντηση» εν ευθέτω χρόνω.

Οι νοτιοκορεάτες κυβερνητικοί, ύστερα από σχετική σύσκεψη στη Σεούλ, αποφάσισαν να λάβουν «έκτακτα μέτρα προστασίας του κορεατικού λαού, όταν απαιτηθεί» εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για της κινήσεις της Ιαπωνίας: «Η κυβέρνηση εκφράζει έντονη λύπη για την απόφαση της κυβέρνησης του Τόκιο σχετικά με την απελευθέρωση μολυσμένου νερού» λέει η ανακοίνωση που εξέδωσαν. «Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του πληθυσμού της Νότιας Κορέας από το μολυσμένο νερό του εργοστασίου της Φουκουσίμα».

Από πλευράς τους οι ΗΠΑ, βλέποντας ότι η παρόξυνση της έντασης στην περιοχή όπου υπάρχουν ανοιχτά τα ζητήματα των μουσουλμάνων της Κίνας και κυρίως της ασφάλειας της Ταϊβάν δεν τις εξυπηρετεί στην παρούσα φάση, περιορίστηκαν σε μία γενικόλογη και καθησυχαστική δήλωση του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Αντονι Μπλίνκεν: «Ευχαριστούμε την Ιαπωνία για τον διαφανή χειρισμό όσον αφορά την απόφασή της να απορρίψει το νερό της Φουκουσίμα. Ευελπιστούμε στη διαρκή συνεργασία της με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας».

We thank Japan for its transparent efforts in its decision to dispose of the treated water from the Fukushima Daiichi site. We look forward to the Government of Japan’s continued coordination with the @iaeaorg.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 13, 2021