Ποιοι βοήθησαν τον Μασκ να αγοράσει το Twitter και γιατί ανησυχεί ο Μπάιντεν

Μπορεί ο Ελον Μασκ να είναι κατά καιρούς ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, αλλά και πάλι δεν είναι εύκολο να διαθέσει 44 δισ. δολάρια για να αγοράσει το Twitter μόνος του.

Ο ιδρυτής της Tesla και της SpaceX χρειάστηκε τη βοήθεια επενδυτών για να προχωρήσει στην εξαγορά της εταιρείας.

Οπως ανέφερε η Washington Post, ο ιδιόρρυθμος δισεκατομμυριούχος συγκέντρωσε το ποσό δημιουργώντας ένα μεγάλο ταμείο επενδυτών και χρηματοδοτών.

Η αμερικανική εφημερίδα σημείωσε ότι πρόσφατα, ο Μασκ ανέφερε την επισφαλή οικονομική θέση της εταιρείας ως αιτία των μαζικών περικοπών θέσεων εργασίας και άλλων ενεργειών του στην πλατφόρμα που επικρίθηκαν έντονα, προσθέτοντας ότι «είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης».

Πρίγκιπας Αλουαλίντ μπιν Ταλάλ αλ Σαούντ με εκτιμώμενη συμμετοχή τα δύο δισ. δολάρια.

Ο σαουδάραβας πρίγκιπας συμφώνησε τον Μάιο να μετατρέψει τις μετοχές του στο Twitter, αξίας σχεδόν δύο δισ. δολαρίων, σε μερίδιο στην εταιρεία όταν ο Μασκ την εξαγόρασε.

Ενα μήνα νωρίτερα, είχε διαφωνήσει δημόσια με τον Μασκ για την αξία της εταιρείας, αλλά αργότερα έγραψε στην πλατφόρμα ότι ο δισεκατομμυριούχος θα ήταν «εξαιρετικός ως επικεφαλής του Twitter».

Η συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ στη συμφωνία του Twitter θορύβησαν την Ουάσινγκτον. Ο Μπάιντεν και ορισμένα μέλη του Κογκρέσου ζητούν τη διεξαγωγή έρευνας για τον ρόλο των ξένων χωρών στην εξαγορά της εταιρείας.

Επενδυτική Αρχή του Κατάρ με εκτιμώμενη συμμετοχή τα 375 εκατ. δολάρια.

Γνωστό για τις επενδύσεις του σε εταιρείες όπως η Barclays, η Credit Suisse και η Volkswagen, το ταμείο των 450 δισ. δολαρίων έχει εκτεταμένο αποτύπωμα σε όλο τον κόσμο.

Το ταμείο τροφοδοτείται από τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ.

Ο Μασκ εθεάθη με τον Μανσούρ Μπιν Ιμπραήμ αλ-Μαχμούντ, διευθύνοντα σύμβουλο του ταμείου, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Βinance με εκτιμώμενη συμμετοχή τα 500 εκατ. δολάρια.

Λίγο μετά την αρχική προσφορά του Μασκ για το Twitter, η Binance -χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων- επικοινώνησε μαζί του και δέσμευσε 500 εκατ. δολάρια για την αγορά. Η εταιρεία κρυπτογράφησης, που ιδρύθηκε στην Κίνα, δεν έχει έδρα και ελέγχεται από τις ρυθμιστικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και την Ιαπωνία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Post, ως μέρος της συμφωνίας, οποιοσδήποτε επένδυσε τουλάχιστον 250 εκατ. δολάρια, δικαιούται ειδική πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες της πλατφόρμας.

Αυτό ακριβώς το προνόμιο ήταν που έθεσε σε συναγερμό την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ερώτημα εάν το εν λόγω προνόμιο περιλαμβάνει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα χρηστών, καθώς αρκετοί από τους επενδυτές είναι συνυφασμένοι με κυβερνήσεις που έχουν ιστορικό καταστολής αντιφρονούντων τόσο στο Twitter όσο σε άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες.

Αντρισεν Χόροβιτς με εκτιμώμενη συμμετοχή τα 400 εκατ. δολάρια.

Μία από τις πιο διάσημες εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων στη Σίλικον Βάλεϊ. Εχει επενδύσει σε εταιρείες όπως οι Airbnb, Lyft και Coinbase. Ο συνιδρυτής Μαρκ Αντρισεν ήταν ένα από τα άτομα που έστειλαν προσωπικό μήνυμα στον Μασκ για τη συμφωνία του Twitter, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία. Ο συνιδρυτής Μπεν Χόροβιτς ανέφερε σε πολλά tweets ότι η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων πιστεύει ότι ο Μασκ είναι «ίσως ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο» που θα μπορούσε να δημιουργήσει τη «δημόσια αγορά» που όλοι ήλπιζαν, απηχώντας τους επαίνους των συντηρητικών για τον Μασκ, τον οποίο θεωρούν υπερασπιστή της ελευθερίας του λόγου.

Sequoia Capital με εκτιμώμενη συμμετοχή τα 800 εκατ. δολάρια.

Αλλη μία διάσημη επενδυτική εταιρεία στον κόσμο της τεχνολογίας, η Sequoia Capital, έχει υποστηρίξει τις εταιρείες DoorDash, Zoom και 23andMe.

Ο Ρούλοφ Μπότα, συνεργάτης της εταιρείας, γνωρίζει τον Μασκ εδώ και δεκαετίες και προσελήφθη από αυτόν για να εργαστεί στο PayPal.

Η Sequoia έχει επενδύσει και σε άλλα εγχειρήματα του Μασκ, τη SpaceX και την Boring Company.

Μερικοί από τους μεγαλύτερους παίκτες στη Silicon Valley είναι πλέον συνδεδεμένοι με το μέλλον του Twitter.

Θα περιμένουν σημαντική απόδοση των επενδύσεών τους και η επιρροή τους διασφαλίζει ότι μπορούν να επηρεάσουν σειρά ζητημάτων.

Το πώς ο Μασκ θα αποφασίσει να διευθύνει την εταιρεία, ποιους προσλαμβάνει και προωθεί και σε ποια χαρακτηριστικά και προϊόντα δίνει έμφαση, θα αποκαλύψει τον ρόλο που θα παίξουν αυτοί οι επενδυτές στο νέο, ιδιωτικό Twitter.

Ωστόσο, όπως υποδηλώνουν τα μηνύματα και τα δημόσια σχόλιά τους, προσπαθούν επίσης να κερδίσουν την εύνοια του Μασκ, ανέφερε η Post.

Λάρι Ελισον με εκτιμώμενη συμμετοχή το ένα δισ. δολάρια.

Ο συνιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας λογισμικού Oracle είναι γνωστός για τις υπέρογκες δαπάνες του σε είδη πολυτελείας.

Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας, τον οποίο ο Μασκ συγκαταλέγει στους φίλους του, αγόρασε το νησί Λανάι της Χαβάης το 2012.

Νωρίτερα φέτος έστειλε μήνυμα στον Μασκ, γράφοντας: «Ελον, νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα άλλο Twitter».

Ο δισεκατομμυριούχος έχει καλλιεργήσει δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ, φιλοξενώντας τον πρώην πρόεδρο το 2020 στο κτήμα του στην κοιλάδα Κοατσέλα της Καλιφόρνιας και δωρίζοντας εκατομμύρια δολάρια σε Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους και επιτροπές, σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής.

Τζακ Ντόρσεϊ με εκτιμώμενη συμμετοχή το ένα δισ. δολάρια

Συνιδρυτής του Twitter και πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο Τζακ Ντόρσεϊ μεταβίβασε την επένδυσή του στο Twitter στη νέα ιδιωτική επιχείρηση του Μασκ.

Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος διευθύνει τον τεχνολογικό όμιλο Block, ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες που ενθάρρυναν τον Μασκ να αγοράσει το Twitter, σύμφωνα με προσωπικά μηνύματα που δημοσιοποιήθηκαν μέσω δικαστικών εγγράφων. Στα μηνύματα, ο Τζακ Ντόρσεϊ αποκάλυψε στον Μασκ ότι είχε προσπαθήσει παλιότερα να τον κάνει μέλος του ΔΣ, αλλά ότι τον εμπόδισαν. Οταν ο Μασκ απέλυσε το μισό προσωπικό του Twitter, ο συνιδρυτής της πλατφόρμας, παραδέχθηκε ότι πολλοί εργαζόμενοι, πρώην και νυν είναι «θυμωμένοι» με τον ίδιο και είπε ότι ευθύνεται για την «πρόωρη» ανάπτυξη της εταιρείας.

Folks at Twitter past and present are strong and resilient. They will always find a way no matter how difficult the moment. I realize many are angry with me. I own the responsibility for why everyone is in this situation: I grew the company size too quickly. I apologize for that.

— jack (@jack) November 5, 2022