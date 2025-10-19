Ποινική δίωξη στον πρόεδρο του Ατρομήτου: Τη Δευτέρα θα οδηγηθεί στο αυτόφωρο

Δίωξη για παράνομη κατοχή κροτίδων και φωτοβολίδων, παράνομη οπλοκατοχή και παραβίαση του αθλητικού νόμου ασκήθηκε στον πρόεδρο του Ατρομήτου Βασίλη Μπέτση, ο οποίος κρατείται και θα οδηγηθεί τη Δευτέρα ενώπιον του Μονομελούς Αυτοφώρου Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Η υπόθεση αφορά ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ερευνών, ενώ οι αρχές εξετάζουν τυχόν συνδέσεις με περιστατικά βίας στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Θυμίζουμε ότι ο Βασίλης Μπέτης συνελήφθη από την ΕΛΑΣ το Σάββατο, καθώς στον χώρο του γηπέδου του Περιστερίου βρέθηκαν φωτοβολίδες, κροτίδες και κοντάρια.

Από την πλευρά της, η ΠΑΕ Ατρόμητος ανέφερε ότι η σύλληψη του Βασίλη Μπλέτσα είναι άδικη καθώς όπως υποστηρίζει τα ευρήματα που εντόπισε η Αστυνομία ήταν σε χώρο εκτός γηπέδου στον οποίο η ομάδα σαφώς δεν έχει καμία σχέση και ευθύνη.

