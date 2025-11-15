Ποινική δίωξη στα μέλη του Ρουβίκωνα που συνελήφθησαν στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Σε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος προχώρησε η Εισαγγελία για τα 23 μέλη της συλλογικότητας «Ρουβίκωνας» που πραγματοποίησαν το απόγευμα της Παρασκευής (14/11) παρέμβαση στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, αναρτώντας πανό στον χώρο που προστατεύεται πλέον από νέο, αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, στους συλληφθέντες απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παραβίαση του πρόσφατου νόμου που απαγορεύει την κατάληψη, τη συνάθροιση, την αλλοίωση και κάθε μορφή παρέμβασης στον χώρο του Μνημείου.

Παράλληλα, ασκήθηκαν διώξεις και για δύο ακόμη πλημμελήματα: βία κατά υπαλλήλων και άρνηση δακτυλοσκόπησης.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Τα μέλη του «Ρουβίκωνα» άνοιξαν πανό μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με το μήνυμα: «Οι άγνωστοι στρατιώτες δεν φύλαγαν του λαού προδότες».

Την ίδια στιγμή, φώναξαν συνθήματα ενάντια στην απαγόρευση διαμαρτυριών στον συγκεκριμένο χώρο.

Η αντίδραση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν άμεση. Δυνάμεις των ΜΑΤ βρέθηκαν στο σημείο και απομάκρυναν τα μέλη της συλλογικότητας από τον χώρο του μνημείου.

Λίγη ώρα αργότερα, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε 23 προσαγωγές, οι οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ κι από εκεί στον εισαγγελέα, με την υπόθεση πλέον να παίρνει τον δρόμο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Το περιστατικό εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξημένης αστυνομικής επιτήρησης και των νέων περιορισμών που έχουν τεθεί για τον χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

