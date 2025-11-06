Ποιες είναι οι δύο νέες κυβερνήτες σε Βιρτζίνια και Νιού Τζέρσεϊ

Πανηγυρισμούς στο στυλ του ξεχασμένου έπειτα από την προεδρική εκλογή Τραμπ αμερικανικού νεοφεμινισμού μετέφερε δημοσίευμα της Corriere della Sera, υπογεγραμμένο από την Αλεσάντρα Μούλια. Η ιταλίδα ρεπόρτερ έγραψε ότι στις κάλπες προς ανάδειξη κυβερνητών επικράτησαν δύο γυναίκες των Δημοκρατικών, γεγονός «που ανησύχησε τον Ντόναλντ Τραμπ» όσο και η εκλογή τού, επίσης Δημοκρατικού, μουσουλμάνου Ζοράν Μαμντάνι στη δημαρχία της Νέας Υόρκης. Βεβαίως, συνέδεσε αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα με τις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ (θα γίνουν το 2026), στις οποίες οι Δημοκρατικοί ποντάρουν όλο το πολιτικό κεφάλαιό τους.

«Εκτός από την εκλογή τού Μαμντάνι, ο Τραμπ ανησυχεί επειδή στις 4 Νοεμβρίου οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν και τις νίκες δύο γυναικών κυβερνητών, της πρώην πράκτορα της CIA Αμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ και της πρώην πιλότου πολεμικού ελικοπτέρου Μίκι Σέριλ. Το 2018 έκαναν μαζί το ντεμπούτο τους στο Καπιτώλιο, κερδίζοντας έδρες των Ρεπουμπλικανών με το ‘‘μπλε κύμα’’ των γυναικών κατά του Τραμπ, το οποίο βοήθησε τους Δημοκρατικούς να ανακτήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Την περασμένη Τρίτη έγραψαν ξανά Ιστορία: η Σπάνμπεργκερ, 46 ετών, έγινε η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης στη Βιρτζίνια, ενώ η Σέριλ, 52 ετών, η πρώτη Δημοκρατική γυναίκα που εξελέγη στο Νιού Τζέρσεϊ».

Η Corriere έδωσε διάφορες πληροφορίες για όσα «δένουν» τις δύο γυναίκες. «Τις ενώνει βαθιά φιλία, η οποία ισχυροποιήθηκε από τη συγκατοίκησή τους στην Ουάσινγκτον κατά την περίοδο των θητειών τους στη Βουλή. Ωστόσο έχουν και άλλα κοινά στοιχεία: από οικογενειακής απόψεως και οι δύο είναι οι μεγαλύτερες τριών αδελφών και σήμερα μητέρες (η Αμπιγκεϊλ έχει τρία παιδιά και η Μίκι τέσσερα), έχουν προϋπηρεσία ως υψηλόβαθμες αξιωματούχοι και πλέον, από ένα παράξενο καπρίτσιο της μοίρας, θα κυβερνήσουν η καθεμία την ιδιαίτερη πατρίδα της άλλης». Πέρα από αυτά τα συμπτωματικά και συγχρόνως παραπολιτικά, η Μούλια έδωσε και τις ουσιαστικές ομοιότητες των δύο κυριών, δηλαδή τη σύγκλισή τους σε επίπεδο πολιτικών θέσεων.

«Κατά την προεκλογική εκστρατεία τους και οι δύο υποσχέθηκαν με αποφασιστικότητα να καταπολεμήσουν το υψηλό κόστος ζωής. ‘‘Το κοινό σημείο μας είναι ότι επικεντρωνόμαστε στα προβλήματα που μας αναφέρουν οι άνθρωποι των κοινοτήτων μας’’ εξήγησε η Σπάντεργκερ. Σε ό,τι αφορά τη Σέριλ, η νίκη της οφείλεται στην επιθυμία των Αμερικανών για αλλαγή. Πολλοί πιστεύουν ότι διευκόλυναν τη νίκη της ορισμένες από τις κινήσεις του Τραμπ, όπως οι δασμοί, οι περικοπές στις δαπάνες υγείας και το μπλοκάρισμα της χρηματοδότησης του έργου της σήραγγας στον Χάντσον μεταξύ Νέας Υόρκης και Νιού Τζέρσεϊ».

Δεν ανέφερε καν το όνομα Τραμπ

Η όλη προεκλογική προσέγγιση και το ύφος των δύο κυριών, ωστόσο, είχαν ορισμένες διαφοροποιήσεις. Η Corriere σημείωσε την ιδιαιτερότητα της Πολιτείας της Βιρτζίνια. «Είναι ‘‘μοβ’’, διότι είχε Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη αλλά υπερψήφισε την Κάμαλα Χάρις. Ετσι, η Σπάντεργκερ άρθρωσε προσεκτικό προεκλογικό λόγο. Μίλησε περί κλιματικής αλλαγής αμερόληπτα, τονίζοντας ότι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας απειλεί την εθνική ασφάλεια και ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα βλάπτουν τη γεωργία. Ποτέ δεν ανέφερε το όνομα του Τραμπ. Η πρώτη πολιτική πράξη της θα είναι η ανάκληση της εντολής του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη Γκλεν Γιάνγκιν περί συνεργασίας της τοπικής αστυνομίας σε πογκρόμ κατά των μεταναστών».

Δείγμα του μετεκλογικού λόγου της Σπάντεργκερ παρέθεσε η Μούλια. Από αυτό συνάγεται ότι την υπερψήφισαν και συντηρητικοί πολίτες, όπως η ίδια επιδίωξε: «Στην επινίκια ομιλία της στη Βιρτζίνια είπε ότι προτεραιότητές της θα είναι η στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη και η ενέργεια, τα δημόσια σχολεία και η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. ‘‘Στείλαμε στον κόσμο το μήνυμα ότι το 2025 η Βιρτζίνια επέλεξε τον πραγματισμό αντί του κομματισμού. Ολοι εσείς επιλέξατε ηγεσία που θα επικεντρωθεί ακούραστα σε ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία, στη μείωση του κόστους και στην ασφάλεια των κοινοτήτων μας”».

Δήλωσε αντίθεση στον «μεγιστάνα»

Η Σέριλ, όπως έγραψε η Μούλια, στήριξε όλη την προεκλογική καμπάνια της στην αντίθεσή της στον Τραμπ, «καθώς ο αντίπαλός της υποστηρίχθηκε από τον μεγιστάνα». Η δημοσκόπηση που δημοσίευσε το πρακτορείο AP, συνέχισε το ρεπορτάζ, έδειξε ότι οι τέσσερις στους δέκα ψηφοφόρους τόσο στη Βιρτζίνια όσο και στο Νιου Τζέρσεϊ «ψήφισαν κατά του Τραμπ, παρά υπέρ του», ενώ «η υψηλή προσέλευση στις κάλπες έδειξε προς την ίδια κατεύθυνση». Το σχόλιο της Corriere: «Αλλωστε το 2024 οι Αμερικανοί είχαν ψηφίσει τον Τραμπ υπολογίζοντας σε χαμηλότερο κόστος ζωής, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι με στρατιώτες στους δρόμους, με δασμούς και με περισσότερες συγκρούσεις στο εξωτερικό».

Οι τελευταίες αράδες του ρεπορτάζ ήταν αφιερωμένες στο όντως πολιτικό (για τα δεδομένα των ΗΠΑ, πάντα) πρόβλημα που ανέδειξαν οι κάλπες αυτής της εβδομάδας και αφορά το Δημοκρατικό Κόμμα: «Οι Δημοκρατικοί εκμεταλλεύθηκαν την ευρεία απογοήτευση, όμως παραμένουν στο σταυροδρόμι μεταξύ δύο αντίθετων οραμάτων: του σοσιαλιστικού που ενσαρκώνει ο Μαμντάνι και του κεντρώου και μετριοπαθούς που ευαγγελίζονται οι δύο γυναίκες κυβερνήτες».

