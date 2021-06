Ποια «πράσινη λίστα» για την Ελλάδα; Βγήκε εκτός και η Πορτογαλία!

Παρά τις διαρροές και τα ευχολόγια που κυκλοφόρησαν από το πρωί περί επικείμενης ένταξης της Ελλάδας στην «πράσινη λίστα» της Βρετανίας για τα ταξίδια –που μετά υποβαθμίστηκαν σε πληροφορίες για ένταξη ελληνικών νησιών και όχι όλης της χώρας και τελικά σε τίποτα απ’ όλα αυτά– το Λονδίνο φαίνεται να σκληραίνει και όχι να μαλακώνει τη στάση του απέναντι στους τουριστικούς προορισμούς: όχι μόνο δεν μπαίνει η Ελλάδα στις χώρες όπου το ταξίδι δεν θα απαιτεί μετά καραντίνα, αλλά βγαίνει και η Πορτογαλία! Αυτό μετέδωσε το απόγευμα της Πέμπτης το BBC.

Η επί τα χείρω αναθεώρηση των ταξιδιωτικών περιορισμών, με την Πορτογαλία να μπαίνει και αυτή στην «πορτοκαλί λίστα», συνοδεύτηκε και από τη μεταφορά άλλων επτά στην «κόκκινη». Πρόκειται για το Αφγανιστάν, το Μπαχρέιν, την Κόστα Ρίκα, την Αίγυπτο, τη Σρι Λάνκα, το Σουδάν και το Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Ολες οι αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή από τις 4 π.μ. της Τρίτης, 8 Ιουνίου.

Με βάση το βρετανικό σύστημα, τα ταξίδια στις χώρες που χαρακτηρίζονται «κόκκινες» ή «πορτοκαλί» δεν απαγορεύονται, όμως αποθαρρύνονται. Χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στην «πορτοκαλί» λίστα, που σημαίνει ότι όσοι επιστρέφουν από αυτές θα πρέπει να παραμείνουν σε καραντίνα στο σπίτι τους για 10 ημέρες και να υποβληθούν δύο φορές σε διαγνωστικό τεστ.

Ο Γκραντ Σαπς, υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας, δήλωσε ότι ακόμα δεν ξέρει τι θα συμβεί το καλοκαίρι όσον αφορά τα ταξίδια στο εξωτερικό.

«Εχουμε κάνει θαύματα με το εμβολιαστικό μας πρόγραμμα και ο υπόλοιπος κόσμος πρέπει να μας φτάσει –η Ευρώπη είναι όπως φαίνεται 10 εβδομάδες πίσω αλλά θα μας πιάσει» είπε για να προσθέσει: «Δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει αυτο για το καλοκαίρι αλλά οι αποφάσεις σήμερα είναι για να προστατεύσουν το μέλλον, να διασφαλίσουν ότι στο εσωτερικό θα είμαστε ανοιχτά».

Οντως η Βρετανία είναι πολύ μπροστά στον εμβολιασμό και στο χτίσιμο της ανοσίας της αγέλης. Ο Μπόρις Τζόνσον μνημόνευσε την Πέμπτη την επίτευξη ενός ακόμη σημαντικού οροσήμου: Οι μισοί ενήλικοι στη Βρετανία είναι πλέον πλήρως εμβολιασμένοι.

Half of the UK adult population are now fully vaccinated. It’s a remarkable achievement, made possible by every one of you coming forward.

Now let’s finish the job. When it’s your turn, get the jab. pic.twitter.com/R1fgZ1FN5q

— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 3, 2021