Ποδόσφαιρο: οι καλλιτέχνες εμπνέονται από το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών

Την Παρασκευή 7 Ιουνίου ξεκίνησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Γυναικών που εφέτος διεξάγεται στη Γαλλία. Και μπορεί η διοργάνωση να βρίσκεται μόλις στην αρχή της, ωστόσο για πολλούς το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019 θα είναι το πιο ενδιαφέρον όλων των εποχών.

Από την πλευρά τους, οι εταιρείες αναζητούν νέους τρόπους να διαφημίσουν τις ομάδες που συμμετέχουν στον θεσμό: από τοιχογραφίες μέχρι πόστερ και προβολές στην Google, οι χορηγοί δημιουργούν εικόνες με έντονα στοιχεία συμβολισμού και ιδιαίτερο ενδιαφέρον που στοχεύουν στη διαφήμιση του αθλητικού γεγονότος.

Το Twitter του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται πίσω από μία σειρά από τοιχογραφίες γυναικών που αγωνίζονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι τοιχογραφίες έχουν φυτρώσει σε διάφορες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου όπως το Λίβερπουλ, το Μάντσεστερ, το Λονδίνο, το Εδιμβούργο και το Αμπερντίν.

Το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης συγκεκριμένα ανέθεσε σε μία ομάδα από γυναίκες καλλιτέχνες να δημιουργήσουν τις παρακάτω εικόνες:

Wow this is crazy… 🤯

Thank you @TwitterUK for my amazing painting on Bold Street, Liverpool…

🤩👌🏼#WomenInFootball pic.twitter.com/aEZljYfpBW — Toni Duggan (@toniduggan) 6 Ιουνίου 2019

Wow😅 Never thought I’d see anything like this in my hometown! 💙🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 https://t.co/kV4K8czXnl — Caroline Weir (@itscarolineweir) 4 Ιουνίου 2019

It was such a pleasure to work with @TwitterUK on a portrait of @stephhoughton2 which has how been turned into a mural in Manchester to celebrate the start of the Women’s World Cup. #WomenInFootball #WomensWorldCup #stephhoughton #Lionesses pic.twitter.com/zLLXabBSQk — Louise Z Pomeroy (@LouiseZpomeroy) 7 Ιουνίου 2019

Φυσικά, και άλλες εταιρείες δεν άργησαν να ακολουθήσουν. Ανάμεσά τους, ο κολοσσός Nike στηρίζει έμπρακτα την εθνική ομάδα των ΗΠΑ τοποθετώντας τεράστια πόστερ σε διάφορες πολιτείες.

Love seeing @USWNT all over NYC, including the subway stop at 40th and 6th ave. #OneNationOneTeam pic.twitter.com/45ZXl7SFpw — Dan Courtemanche (@courtemancheMLS) 21 Μαΐου 2019

Τον Μάρτιο, το επίσημο πόστερ του εφετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου κυκλοφόρησε από τη ΦΙΦΑ. Η εταιρεία υποστήριξε ότι το σχέδιο αντανακλά την πολιτισμική κληρονομιά του θεσμού ενώ τονίζει και τη θηλυκή πλευρά του ποδοσφαίρου…