Πνιγμός 5χρονου στη Σαντορίνη: Ανθρωποκτονία από αμέλεια η κατηγορία για τους υπεύθυνους του ξενοδοχείου

Αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια είναι οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου της Σαντορίνης όπου το Σάββατο πνίγηκε ένα αγόρι πέντε ετών από την Ινδία.

Η τραγωδία συνέβη περίπου στις 11 το πρωί του Σαββάτου, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το παιδί βρέθηκε αναίσθητο μέσα στο νερό.

Οι γονείς του – μέλη τουριστικού γκρουπ Ινδών – βρίσκονταν επίσης στην πισίνα αλλά φαίνεται ότι δεν αντιλήφθηκαν πώς συνέβη η τραγωδία.

Ο 33χρονος πατέρας φέρεται να είχε βουτήξει πρώτος στην πισίνα, όταν βγήκε δεν είδε πουθενά το παιδί και άρχισε να το ψάχνει. Λίγα λεπτά αργότερα το 5χρονο αγοράκι εντοπίστηκε να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του στο νερό.

Το παιδί ανασύρθηκε από την πισίνα, του προσφέρθηκαν πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο πνιγμός του.

Η Αστυνομία συνέλαβε τον 38χρονο διευθυντή του ξενοδοχείου και τον 37χρονο υπεύθυνο της πισίνας, πιστοποιημένο ναυαγοσώστη, ο οποίος ήταν μεν παρών στο ξενοδοχείο αλλά την ώρα του περιστατικού βρισκόταν στη δεύτερη πισίνα του συγκροτήματος.

Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του παιδιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Και οι τρεις αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Νάξου.

«Υπήρχε απινιδωτής στο ξενοδοχείο, έγινε χρήση, δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αλλά τελικά ούτε στο νοσοκομείο δεν μπόρεσαν να επαναφέρουν το παιδί στη ζωή», δήλωσε στο ΕΡΤnews, o δήμαρχος Σαντορίνης, Νίκος Ζώρζος.

