Πληρωμένη απάντηση από την Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Ηρέμησε, Ντόναλντ!»

Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο που, αν περιμένει κανένας πολύ, μπορεί να είναι πολύ γλυκό.

Η Γκρέτα Τούμπεργκ περίμενε ένα χρόνο για να απαντήσει στον Ντόναλντ Τραμπ που είχε ειρωνευτεί την σουηδή ακτιβίστρια όταν το περιοδικό Time την είχε χρίσει τον περασμένο Δεκέμβριο «Ανθρωπο της Χρονιάς» για το 2019.

«Πόσο γελοίο», είχε σχολιάσει τότε -φυσικά στο Twitter- ο Τραμπ, για να προσθέσει: «Η Γκρέτα πρέπει να δουλέψει πάνω στο πρόβλημα διαχείρισης του θυμού και μετά να πάει σε μια καλή ταινία με ένα φίλο. Χαλάρωσε, Γκρέτα, χαλάρωσε!».

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019