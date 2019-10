Πληροφορίες για τουρκική αεροπορική επιδρομή στη Συρία – Διαψεύδουν οι Κούρδοι

Πληροφορίες για τουρκική επίθεση κατά κουρδικών δυνάμεων στα βόρεια της Συρίας, διακινούνται την τελευταία ώρα από διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, οι πληροφορίες είναι προσώρας συγκεχυμένες.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post που επικαλείται το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, τουρκικές δυνάμεις έπληξαν θέσεις των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στην πόλη αλ-Μαλικίγια στο βόρειο σύνορο της Συρίας.

Από την άλλη, άλλες πηγές κάνουν λόγο για στοχοθέτηση θέσεων των Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG), της κουρδικής πολιτοφυλακής στη Συρία, βασικής συνιστώσας του SDF που η Άγκυρα έχει κατατάξει στις τρομοκρατικές οργανώσεις.

Μάλιστα, στα social media κυκλοφορεί βίντεο με τη φερόμενη επιδρομή της τουρκικής αεροπορίας.

#Turkey air force bombed a convoy bringing support to #YPG via the Semalka border crossing that links #Syria to Iraq. pic.twitter.com/Z5WH23lQik

— Ali Özkök (@Ozkok_A) October 7, 2019