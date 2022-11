Πολωνία: Αναφορές για δύο νεκρούς από ρωσικούς πυραύλους

Εκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο χωριό Ψεβόντουφ της ανατολικής Πολωνίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να σκοτωθούν.

«Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, δεν έχει διευκρινιστεί τι έχει συμβεί», δήλωσε ο Λούκας Κούτσι, αξιωματικός της πυροσβεστικής, σύμφωνα με τα πρώτα τηλεγραφήμτα των διεθνών πρακτορείων ειδήσεων.

Ο πολωνικός ραδιοφωνικός σταθμός ΖΕΤ απέδωσε την έκρηξη σε «αδέσποτους» πυραύλους, στον απόηχο των σφοδρών πυραυλικών επιθέσεων που εξαπέλυσε νωρίτρα την ίδια ημέρα η Ρωσία σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας.

BREAKING: 2 Russian stray missiles have just hit a farm in Przewodów on the Polish side of the Polish-Ukrainian border, killing 2 Poles. Polish PM Morawiecki & President Duda have summoned a crisis meeting of the National Security Bureau. NATO article 5? pic.twitter.com/sDSoGMO6xP — Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2022

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέτσκι συγκάλεσε εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, το αρμόδιο όργανο της κυβέρνησης για ζητήμας εθνικής ασφαλείας και άμυνας, στο οποίο συμμετέχουν οι επικεφαλείς των υπουργείων Αμυνας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Εξωτερικών, καθώς και αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο εκπρόσωπος του υπουργικού συμβουλίου Πιότρ Μύλλερ, ο οποίος έκανε γνωστή την επείγουσα σύγκληση του κυβερνητικού συμβουλίου δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για κάποιο σχόλιο.

Το πρακτορείο Associated Press μετέδωσε πληροφορίες αξιωματούχου των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών –ο οποίος δεν κατονομάστηκε– σύμφωνα με τις οποίες η έκρηξη στην Πολωνία προκλήθηκε από ρωσικούς πυραύλους. Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ανθρώπων εντός της πολωνικής επικράτειας –εντός ΝΑΤΟϊκού εδάφους δηλαδή.

Επισήμως, ωστόσο, το Πεντάγωνο εκ πρώτοις ανακοίνωσε ότι δεν ήταν άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει τις παραπάνω αναφορές. «Γνωρίζουμε τα δημοσιεύματα του Τύπου που αναφέρουν ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν μια τοποθεσία στην Πολωνία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Μπορώ να σας πω ότι επί του παρόντος δεν έχουμε καμιά πληροφορία που να επιβεβαιώνει αυτές τις αναφορές και εξετάζουμε περαιτέρω το θέμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πάτρικ Ράιντερ.

«Εχουμε ξεκαθαρίσει ότι θα υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό ΝΑΤΟϊκού εδάφους», προσέθεσε, πάντως, ο κ. Ράιντερ.

Ανάλογη ήταν και η πρώτη δήλωση του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου: «Ερευνούμε αυτές τις αναφορές και επικοινωνούμε στενά με τους Συμμάχους».

BREAKING: A senior U.S. intelligence official says Russian missiles crossed into NATO member Poland, killing two people. A Polish government spokesman did not immediately confirm the information, but said leaders were meeting on "crisis situation." https://t.co/W1hhjwa6ez — The Associated Press (@AP) November 15, 2022

Pentagon cannot yet confirm or deny the information about the fall of Russian missiles in Poland. “I don’t want to speculate when it comes to our security commitments and Article 5. But we have made it crystal clear that we will protect every inch of NATO territory,” pic.twitter.com/PzUjWE5oaL — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 15, 2022

Οι πρώτες «θερμές» αντιδράσεις για το συμβάν ήρθαν από τις χώρες της Βαλτικής οι οποίες εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στην Πολωνία και δήλωσαν έτοιμες να υπερασπιστούν την επικράτεια του ΝΑΤΟ.

Ο υπουργός Αμυνας της Λετονίας Αρτις Πάμπρικς εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους «πολωνούς αδερφούς» και πρόσθεσε: «Το εγκληματικό ρωσικό καθεστώς εκτόξευσε πυραύλους που στόχευσαν όχι μόνο Ουκρανούς αμάχους αλλά έφτασαν και σε έδαφος του ΝΑΤΟ, στην Πολωνία. Η Λετονία στέκεται στο πλευρό των Πολωνών φίλων μας και καταδικάζει αυτό το έγκλημα».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας ανέφερε στη δική του δήλωση μέσω Twitter: «Τα τελευταία νέα από την Πολωνία είναι ανησυχητικά. Είμαστε σε στενή συνεννόηση με την Πολωνία και άλλους συμμάχους. Η Εσθονία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό του εδάφους του ΝΑΤΟ. Είμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τη στενή μας σύμμαχο Πολωνία».

The Latvian Defense Minister expressed his condolences to the "Polish brothers in arms." https://t.co/iCmprwAKI9 — NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2022

Estonian Foreign Ministry: "Estonia is ready to defend every inch of NATO territory. We’re in full solidarity with our close ally Poland 🇵🇱" https://t.co/LEMj9p8itm — NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2022

Εξάλλου, συμβούλιο αμυντικών υποθέσεων συνεκλήθη και στην Ουγγαρία, με ατζέντα το πλήγμα στην Πολωνία αλλά και την παύση λειτουργιας του αγωγού Ντρούζμπα.

❗️Hungary is also urgently convening the Defense Council due to the fall of a rocket in Poland and the shutdown of the "Druzhba" oil pipeline. This was announced by the official representative of the Hungarian government Zoltan Kovacs. https://t.co/fb3t9mjmCX — NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2022

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι η Ρωσία βομβάρδισε πόλεις και ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία, σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο, στο Κίεβο, και προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

The aftermath of rocket strike on Kyiv. This is how Russia "forces" Ukraine to negotiate. But they forgot that terrorists always lose. Ukraine needs more weapons and air defense systems! pic.twitter.com/FGX4vMHd9r — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 15, 2022

Σε μία παράλληλη εξέλιξη, έγινε γνωστό ότι και η Μολδαβία επηρεάστηκε από τη μαζική πυραυλική επίθεση της Ρωσίας, καθώς προκλήθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της χώρας.

«Προβοκάτσια» καταγγέλλει η Μόσχα

Το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας υποστήριξε ότι οι εν λόγω αναφορές των πολωνικών ΜΜΕ και όσων αξιωματούχων τις υιοθέτησαν αποτελούν «προβοκάτσια» με στόχο την κλιμάκωση της κρίσης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο το Interfax.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, κανένα πλήγμα σε στόχους κοντά στα σύνορα Ουκρανίας – Πολωνίας δεν έγινε από ρωσικούς πυραύλους.

