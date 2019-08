Πλήρης η στήριξη των ΗΠΑ στα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου

Την «αυξανόμενη και απτή στήριξη» της Ουάσινγκτον για τη δημιουργία ενός «δομημένου τετραμερούς μηχανισμού συνεργασίας» για την ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνει η ανακοίνωση που εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με αφορμή την ενεργειακή Διάσκεψη ΗΠΑ-Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Οπως σημειώνει η ανακοίνωση, οι υπουργοί Ενέργειας των τεσσάρων χωρών «συναντήθηκαν σήμερα (Τετάρτη) στην Αθήνα για τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

«Οι υπουργοί εξέφρασαν την έντονη υποστήριξή τους στα δικαιώματα των κυρίαρχων κρατών προκειμένου να μην θέσουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο».

«Οι υπουργοί και οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέλαβαν την πλήρη υποστήριξή τους και την αλληλεγγύη τους προς τις προσπάθειες που καταβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία για την εξερεύνηση και ανάπτυξη των πόρων που βρίσκονται εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής της Ζώνης και εξέφρασαν την ανησυχία τους για τα πρόσφατα προκλητικά βήματα που έχουν ξεκινήσει στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν επίσης τη θέση τους ότι οι πόροι πετρελαίου και φυσικού αερίου του νησιού πρέπει να κατανέμονται ισομερώς μεταξύ των δύο κοινοτήτων στο πλαίσιο μιας συνολικής διευθέτησης».

Οι υπουργοί και οι Ηνωμένες Πολιτείες εντόπισαν αρκετούς σημαντικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται:

-Εργα υποδομής

-Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αποθήκευση της ενέργειας

-Η ετοιμότητα για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης

-Η προστασία του περιβάλλοντος και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Παράλληλα, συμφώνησαν να συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας Υψηλού Επιπέδου (HLWG), που θα επισημάνει ειδικά ενεργειακά έργα και θα προτείνει τρόπους προώθησης της εφαρμογής τους. Η Ομάδα Εργασίας Υψηλού Επιπέδου θα δίνει αναφορά για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στους υπουργούς Ενέργειας σε τακτική βάση».

Επιπλέον, οι υπουργοί συμφώνησαν να εργαστούν για την υπογραφή συμφωνίας για κοινό μηχανισμό ετοιμότητας και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών για τις υπεράκτιες επιχειρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Οι υπουργοί Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ επιβεβαίωσαν την υποστήριξη των χωρών τους για την υλοποίηση του αγωγού φυσικού αερίου East Med, ένα έργο μεγάλης σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Eνωσης, το οποίο επίσης δημιουργεί μια στρατηγική σύνδεση μεταξύ της Ευρώπης και του Ισραήλ. Οι υπουργοί υπενθύμισαν ότι η σχετική Διακρατική Συμφωνία έχει οριστικοποιηθεί από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και την Ιταλία τον Δεκέμβριο του 2018 και έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2019 και θα υπογραφεί το ταχύτερο δυνατό από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».

«Οι υπουργοί και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να υποστηρίξουν την ενεργειακή ανεξαρτησία των χωρών τους και τη δημιουργία ενός «Ενεργειακού Διαδρόμου» στην Ανατολική Μεσόγειο, συμβάλλοντας έτσι στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προωθώντας ενεργά τη διαφοροποίηση των πηγών και των διαδρομών εισαγωγής».

