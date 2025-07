Πλημμύρες σε Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ – Προβλήματα στις μετακινήσεις, ακυρώθηκαν πτήσεις [βίντεο]

Ισχυρές βροχοπτώσεις και εκτεταμένες πλημμύρες έπληξαν τη Δευτέρα περιοχές του βορειοανατολικού τμήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, οδηγώντας τον κυβερνήτη του Νιου Τζέρσεϊ, Φιλ Μέρφι, να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σοβαρές ήταν και οι επιπτώσεις στο μετρό της Νέας Υόρκης, όπου οι συγκοινωνίες διακόπηκαν λόγω της έντονης κακοκαιρίας.

Ah yes, the New York City subway on a rainy day—because nothing says “world-class city” like flooded platforms and trains. pic.twitter.com/KVHtjntGUz

— I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) July 15, 2025