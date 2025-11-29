Πλημμύρες και κατολισθήσεις από την κακοκαιρία – Δοκιμάστηκε και η Θάσος

Η κακοκαιρία που σάρωσε την Ηπειρο, αφήνοντας πίσω της μεγάλες ζημιές, χτύπησε με σφοδρότητα και τη Θάσο, προκαλώντας καταστροφές σε Παναγία και Ποταμιά.

Σε μόλις δύο ώρες έντονης βροχόπτωσης, δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, σπίτια πλημμύρισαν και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ η Πυροσβεστική δέχθηκε πάνω από 30 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων στη Σκάλα Ποταμιάς.

Κακοκαιρία ADEL – Θάσος: Ορμητικοί χείμαρροι σάρωσαν Λιμένα, Παναγία και Ποταμιά – Σαντορίνη: Κατολισθήσεις και καταρρεύσεις τοίχων – Άρτα: Όλοι οι δρόμοι προς την κοινότητα είναι αποκλεισμένοι #OPENnews pic.twitter.com/y36QVDNose — OPEN News (@OpenNewsGr) November 29, 2025

Ενας οδηγός παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του και χρειάστηκε άμεσο απεγκλωβισμό, την ώρα που οι Αρχές ζητούσαν από τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και παρέμεναν σε πλήρη επιφυλακή.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι καταρρακτώδεις βροχές των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα σε όλη τη βορειοδυτική Ελλάδα.

Στον Δήμο Δωδώνης, ο δρόμος που συνδέει τον Άγιο Ανδρέα με τον άξονα Τύρια–Σιστρούνι υπέστη σοβαρή καθίζηση και αποκόπηκε, ενώ στην Κέρκυρα συνεχείς κατολισθήσεις δημιουργούν νέους κινδύνους στις δυτικές ακτές, με βράχια να πέφτουν στον δρόμο προς Κοντό Γιαλό και Γλυφάδα. Η παραλία της Γλυφάδας εξακολουθεί να δέχεται ορμητικές απορροές από τα βουνά δύο ημέρες μετά τη νεροποντή, καταστρέφοντας οδόστρωμα και κατακλύζοντας επιχειρήσεις.

Στα Τζουμέρκα, η βροχή μιας εβδομάδας αντιστοιχεί σε πολλών μηνών, με τον δρ. Ευάγγελο Νικολάου της ΕΑΓΜΕ να υπογραμμίζει ότι το ύψος της βροχής έφτασε τα 1.000 χιλιοστά, σχεδόν το ετήσιο σύνολο της περιοχής. Απόκρημνοι δρόμοι έχουν κοπεί στη μέση από τεράστιους βράχους, ιδιαίτερα κοντά στα Ιωάννινα, ενώ στα Άγναντα σημειώθηκαν σοβαρές κατολισθήσεις, με σπίτια να κρέμονται κυριολεκτικά στο κενό.

Στη Θάσο, οι κάτοικοι της Παναγίας και της Σκάλας Ποταμιάς μετρούν τις πληγές τους. Οι δρόμοι μεταμορφώθηκαν σε χειμάρρους, υπόγεια και ξενοδοχεία πλημμύρισαν, όμως η περιορισμένη τουριστική δραστηριότητα λόγω χειμώνα διευκόλυνε την άμεση αποκατάσταση των ζημιών. Η περιοχή είχε πλημμυρίσει και το 2019, με τους κατοίκους να επισημαίνουν ότι, παρά τα έργα που έγιναν, απαιτείται ακόμη καλύτερη θωράκιση.

Στην Αττική, η κακοκαιρία Αντέλ επανήλθε ισχυρή για δεύτερη φορά μέσα σε ένα 24ωρο, με τα βόρεια προάστια στο επίκεντρο.

Σφοδρές νεροποντές σε Λυκόβρυση και Μεταμόρφωση μετέτρεψαν δρόμους σε ποτάμια, ενώ στη Νέα Κηφισιά ένα ξαφνικό μπουρίνι – περιγραφόμενο από κατοίκους ως «μικρός ανεμοστρόβιλος» – ξερίζωσε δέντρα, κατέστρεψε μάντρες και προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Συνεργεία του Δήμου Κηφισιάς εργάστηκαν για την απομάκρυνση κορμών, με τον αντιδήμαρχο Γιώργο Κασναφέρη να κάνει λόγο για τουλάχιστον 15 πτώσεις δέντρων μέσα σε λίγες ώρες. Η Πυροσβεστική δέχτηκε συνολικά 30 κλήσεις για κοπές δέντρων στην Αττική.

Την ίδια ώρα, ο Δήμος Αθηναίων προειδοποίησε για υποχώρηση της γέφυρας στο ρέμα Προφήτη Δανιήλ, στην οδό Σαλαμινίου, απαγορεύοντας τη διέλευση οχημάτων. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε όταν κάτω από τη γέφυρα ξέσπασε πυρκαγιά το πρωί του Σαββάτου, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής λόγω των καλωδίων υψηλής τάσης στην περιοχή.

Η Δημοτική Αστυνομία και τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου προχώρησαν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σε άμεση αξιολόγηση της στατικότητας, ενώ κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ έφτασε στο σημείο για έλεγχο του δικτύου.

Ο Δήμος Αθηναίων υπενθύμισε ότι από τη συγκεκριμένη γέφυρα διέρχονται βαρέα οχήματα, καθιστώντας ακόμη πιο αναγκαία τη γρήγορη παρέμβαση, ενώ δεσμεύτηκε για συνεχή ενημέρωση των πολιτών.

