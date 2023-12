Πλημμύρα ακινητοποίησε τα τρένα Eurostar στο Λονδίνο

Χιλιάδες ταξιδιώτες αντιμετώπισαν προβλήματα στα σχέδιά τους για τις μετακινήσεις του ενόψει της Πρωτοχρονιάς, αφού όλα τα τρένα Eurostar μέσα και έξω από το Λονδίνο ακυρώθηκαν μετά από «άνευ προηγουμένου» πλημμύρες σε σήραγγα στη σιδηροδρομική γραμμή.

Οι αποκλεισμένοι ταξιδιώτες δήλωσαν στον Guardian ότι ήταν απογοητευμένοι και αναγκάστηκαν να ακυρώσουν ή να καθυστερήσουν τις διακοπές τους, να εγκαταλείψουν τα σχέδιά τους για το νέο έτος ή να αναζητήσουν ακριβές εναλλακτικές ταξιδιωτικές επιλογές.

Ολα τα σημερινά δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Eurostar με προορισμό ή προέλευση το Λονδίνο ματαιώθηκαν, ανακοίνωσε η σιδηροδρομική εταιρεία μέσω του ιστοτόπου της.

«Εξαιτίας της πλημμύρας σε μια σήραγγα στη γραμμή υψηλής ταχύτητας κοντά στο Λονδίνο, πρέπει να ματαιώσουμε όλες τις αμαξοστοιχίες μας στη γραμμή μας από και προς το Λονδίνο το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου», ανέφερε η εταιρεία Eurostar.

«Πλημμύρες σημειώθηκαν στις δύο σιδηροδρομικές σήραγγες κοντά στο Εμπσφλιτ Ιντερνάσιοναλ, πράγμα που σημαίνει ότι οι δύο σήραγγες έκλεισαν», έγραψε νωρίτερα η βρετανική σιδηροδρομική εταιρεία South Eastern Railway,

«Καμιά αμαξοστοιχία δεν μπορεί να κυκλοφορήσει» ανάμεσα στο Saint Pancras International, τον σταθμό αναχώρησης και άφιξης των Eurostar στο Λονδίνο, και το Ebbsfleet International, πρόσθεσε.

«Καταβάλλουμε προσπάθειες για να επιλύσουμε το πρόβλημα με τις πλημμύρες» μέσα στις σήραγγες, έγραψε στη X η South Eastern Railway.

Πλημμύρισε η σήραγγα

Ενα βίντεο που κυκλοφόρησε από το Southeastern δείχνει νερό να χύνεται σε μια σήραγγα που χρησιμοποιείται από τρένα υψηλής ταχύτητας, με τη γραμμή να μοιάζει με κανάλι και τις γραμμές να μην είναι ορατές κάτω από τα νερά της πλημμύρας.

Αυτές οι πλημμύρες στις σιδηρογραμμές γραμμές επηρεάζουν, εκτός από την κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών Eurostar, και την κυκλοφορία των τρένων που συνδέουν το Λονδίνο με τη νοτιοανατολική Αγγλία.

Passengers queue at the departure gates of the Eurostar terminal at Gare du Nord train station, as flooding in a railway tunnel near London forced the cancellation of more than a dozen trains linking Britain with the European mainland, in Paris, France, December 30, 2023. REUTERS/Benoit Tessier

