Πλεύρης κατά Δούκα: Είναι με τους Αθηναίους ή μεσίτης ακινήτων αλλοδαπών;

Πολιτική κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τον Δήμο Αθηναίων με αφορμή τα επιδόματα ενοικίου που λαμβάνουν αλλοδαποί δικαιούχοι ασύλου, με τον Θάνο Πλεύρη να ζητά από τον δήμαρχο Χάρη Δούκα να τοποθετηθεί δημόσια για το ζήτημα.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός κάλεσε τη δημοτική Αρχή να «πάρει ξεκάθαρη θέση», σε ό,τι αφορά τις κυβερνητικές αλλαγές που προβλέπουν τη μεταφορά κονδυλίων από τα επιδόματα ενοικίου σε προγράμματα κατάρτισης και εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.

Αφορμή για την παρέμβασή του στάθηκαν δηλώσεις του αντιδημάρχου Αθηναίων, κ. Χειμωνά, ο οποίος είχε εκφράσει αντίθεση στις τροποποιήσεις του προγράμματος στήριξης αιτούντων άσυλο.

Ο Θάνος Πλεύρης υπογράμμισε ότι «η απόφασή του να τροποποιηθούν τα επιδόματα ενοικίου και τα κονδύλια να κατευθυνθούν σε δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και ελληνομάθειας είναι αδιαπραγμάτευτη», σημειώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η πραγματική ένταξη των δικαιούχων ασύλου, μέσω της εργασίας και όχι της παθητικής επιδότησης.

«Περίμενα αντιδράσεις από ΜΚΟ ή από όσους εκμεταλλεύονται ακίνητα για αυτό τον σκοπό, όχι όμως από τη δημοτική Αρχή της Αθήνας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, προσθέτοντας πως «η Αθήνα έχει ήδη αναλάβει δυσανάλογο μεταναστευτικό βάρος».

Στο ίδιο μήνυμα ο κ. Πλεύρης κάλεσε τον δήμαρχο Χάρη Δούκα να τοποθετηθεί ξεκάθαρα, θέτοντας το δίλημμα: «Είναι με τους Αθηναίους και όσους πραγματικά αναζητούν εργασία ή λειτουργεί ως μεσίτης ακινήτων αλλοδαπών;».

Η ανάρτηση του υπουργού έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής έντασης, γύρω από το μεταναστευτικό και τις πολιτικές ένταξης, με την κυβέρνηση να προτάσσει τη «μετάβαση από την επιδοματική λογική σε προγράμματα ενεργούς ένταξης».

Από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη απάντηση, ωστόσο οι δηλώσεις του αντιδημάρχου είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι η κατάργηση των επιδομάτων ενδέχεται να προκαλέσει κοινωνικές εντάσεις σε περιοχές της πόλης, όπου φιλοξενούνται πρόσφυγες και μετανάστες.

