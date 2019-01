Πήρε ένα χαμένο παιχνίδι ο Ολυμπιακός, νίκη στην παράταση επί της Μπασκόνια

Ένα απίστευτο τρίποντο του Κώστα Παπανικολάου «έσωσε την παρτίδα» για τον Ολυμπιακό, ο οποίος με ένα τρίποντό του έστειλε στην παράταση τον αγώνα με την Μπασκόνια όπου τελικά επικράτησε με 91-87.

Γιώργος Πρίντεζης (έκανε ρεκόρ καριέρας στις ασίστ), Κώστας Παπανικολάου (ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα), Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος και Ζακ ΛεΝτέι ήταν οι τρεις που ξεχώρισαν από τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα αναχωρήσει το πρωί της Τετάρτης για τη Μαδρίτη χωρίς τον Μιλουτίνοβ, ώστε να αντιμετωπίσει το βράδυ της Πέμπτης την Πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρεάλ για την 18η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 43-47, 55-62, 80-80 (κ.α.), 91-87

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπλατ): Γουίλιαμς-Γκος 17 (3/9 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 λάθος), Τουπάν, Σπανούλης 4 (1/1 δίποντο, 0/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 4 λάθη σε 11 λεπτά), Τίμα, Στρέλνιεκς 2, Βεζένκοβ, Πρίντεζης 19 (9/19 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 1/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο), Παπανικολάου 22 (6/7 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 κοψίματα), Μάντζαρης, Μπόγρης 4, ΛεΝτέι 23 (10/13 δίποντα, 3/6 βολές, 9 ριμπάουντ, 1 κόψιμο)

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Περάσοβιτς): Βιλντόζα 19 (4/7 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Βόιτμαν 10 (1 τρίποντο, 10 ριμπάουντ), Χουέρτας 17 (7/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5 ασίστ), Τζάνινγκ 8 (1/6 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ντιοπ, Πουαριέ 17 (8/9 δίποντα, 1/3 βολές, 12 ριμπάουντ), Σιλντς 3, Χίλιαρντ 13 (2)

Δείτε το απίστευτο τρίποντο του Παπανικολάου:

🏧🏧

Kostas Papanikolaou BANKS it in for a dramatic game-levelling 👌!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/8iFr9Y0dpu

— EuroLeague (@EuroLeague) 8 Ιανουαρίου 2019