Πικάσο-Μοντριάν: Ο δράστης έχει συμμετάσχει και σε άλλες κλοπές έργων τέχνης;

Νέο φως στην υπόθεση της κλοπής των πινάκων από την Εθνική Πινακοθήκη ρίχνει γνωστός ολλανδός ντετέκτιβ που ειδικεύεται στην ανεύρεση κλεμμένων έργων τέχνης σε όλο τον κόσμο.

Συγκεκριμένα, ο Αρθουρ Μπραντ, γνωστός και ως ο «Ιντιάνα Τζόουνς της Τέχνης» –ο οποίος έχει εντοπίσει μεταξύ άλλων, κλεμμένους πίνακες του Πικάσο και τα χαμένα μπρούτζινα άλογα του Χίτλερ–υποστηρίζει ότι ο 49χρονος συλληφθείς έχει συμμετάσχει και σε άλλες κλοπές και αγοραπωλησίες έργων τέχνης.

Οπως αναφέρει το protothema.gr, ο Μπραντ υποστηρίζει ότι ο 49χρονος Γιώργος Σαμαρτζόπουλος είχε στην κατοχή του δύο έργα που εκλάπησαν από το μουσείο Kunsthal στο Ρότερνταμ, το 2012, δηλαδή τον ίδιο χρόνο που έγινε και η κλοπή της Αθήνας. Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι ο «artfreak» παρέλαβε από τη Ρουμανία ένα έργο του Πικάσο και ένα του Μονέ. Ο πίνακας του Πικάσο φέρεται ότι έχει ήδη δοθεί προς πώληση, ενώ το έργο του Μονέ αγνοείται ακόμη.

Σύμφωνα με την ολλανδική εφημερίδα «De Telegraaf», ο ντετέκτιβ μίλησε με μία γυναίκα με την οποία ο Γιώργος Σ. φέρεται ότι είχε στενή επαφή. Η γυναίκα, που φαίνεται ότι έδωσε πολύτιμες πληροφορίες στην ΕΛ.ΑΣ, όπως αναφέρει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο «Βήμα της Κυριακής», είπε ότι ο ληστής είχε τέσσερις κλεμμένους πίνακες, έναν του Μοντριάν και έναν του Πικάσο από την Αθήνα και ένα Πικάσο και έναν Μονέ από το μουσείο Kunsthal στο Ρότερνταμ.

«Εχω έρθει σε επαφή με αυτήν την πηγή εδώ και μισό χρόνο. Στη συνέχεια μου είπε εκτενώς για τον 49χρονο, που συνελήφθη αργότερα. Η γυναίκα έχει επαφή με την ελληνική αστυνομία», δήλωσε ο Μπραντ, που σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι για να μάθει πώς να καλύπτει τα ίχνη του, ο έλληνας δράστης έκανε κάτι εξαιρετικό: προσελήφθη στην Αγγλική Αστυνομία! Παρουσιάζει μάλιστα μια φωτογραφία (κάτω) όπου έχει κλείσει σε κύκλο τον «Γιώργο Σ., τον έλληνα κλέφτη του Πικάσο» να ποζάρει μαζί με αστυνομικούς συναδέλφους του.

George. S. (The Greek Picasso-thief) wanted to find out whether he had left any traces. To find out, he did something brilliant. He joined English Police. If he would pass that test, there were no traces… The Guy in the middle😎 pic.twitter.com/evaU9XPuHc — Arthur Brand (art detective) (@brand_arthur) July 2, 2021

Η ολλανδική εφημερίδα αναφέρει ότι μίλησε στη γυναίκα, που ζει στην Ολλανδία και επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της, ενώ έδειξε αντίγραφο του διαβατηρίου του ελαιοχρωματιστή για επαλήθευση. Οπως είπε, ο Σαμαρτζόπουλος έμεινε στην Ολλανδία στα τέλη του 2020 και στις αρχές του 2021. «Είναι πολύ έξυπνος. Εμαθε ολλανδικά σε χρόνο μηδέν. Ο Γιώργος είχε αίσθηση του χιούμορ και ήταν λάτρης της τέχνης και ήταν περήφανος για τη ληστεία από την Πινακοθήκη στην Αθήνα. Είπε ότι μεταμφιέστηκε ως αλήτης και παρατήρησε το μουσείο για εβδομάδες», υποστήριξε.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι της ομολόγησε την κατοχή τεσσάρων έργων, που είχε κρύψει σε σπίτι γνωστού του στην Αθήνα. «Ηθελε να τα μεταφέρει στην Ολλανδία. Του ζήτησα να τραβήξει φωτογραφίες από τα κουτιά», ανέφερε, εξηγώντας ότι ήθελε να ξέρει τι περίμενε. Στο τέλος όμως, ο Σαμαρτζόπουλος εγκατέλειψε την προσπάθεια. «Λόγω του κορονοϊού ήταν δύσκολο το ανώνυμο ταξίδι στην Ευρώπη. Φοβόταν ότι θα πιαστεί», λέει.

O ολλανδός ντετέκτιβ δημοσιεύει στο Twitter φωτογραφίες, που όπως υποστηρίζει, δείχνουν πού βρίσκονταν τα έργα. Στη συνέχεια, δημοσιεύει φωτογραφία που δείχνει τους πίνακες να έχουν πακεταριστεί για μεταφορά στην Ολλανδία, κάτι που δεν συνέβη ποτέ (κάτω).

Exclusive pictures. Left: behind the brown wall in the appartment of Georges uncle, the Picasso and Mondriaan from the National Gallery and the Monet from the Kunsthal were stored. Right: the paintings packed for shipment to the Netherlands. That eventually didn't take place. pic.twitter.com/rhM4oauIZ2 — Arthur Brand (art detective) (@brand_arthur) July 2, 2021

Το Kunsthalroof θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες κλοπές έργων τέχνης στην ολλανδική ιστορία και έγινε στις 6 Οκτωβρίου 2012. Ρουμάνοι εγκληματίες έκλεψαν επτά έργα, μεταξύ άλλων του Μονέ, του Πικάσο και του Ματίς, συνολικής αξίας 18 εκατομμυρίων ευρώ. Η κλοπή διήρκεσε λιγότερο από τρία λεπτά.

Οι αρχές συνέλαβαν έξι Ρουμάνους για τη ληστεία, οι οποίοι καταδικάστηκαν στη χώρα τους σε φυλάκιση πέντε ετών. Τα έργα δεν βρέθηκαν ποτέ. Η μητέρα του κύριου υπόπτου ανέφερε ότι ο ίδιος έκαψε τα έργα. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι της, εντοπίστηκαν στάχτες και ίχνη παλιού χρώματος.

Ο Μπραντ δημοσιεύει τους δύο πίνακες που εκλάπησαν από το Kunsthal στο Ρότερνταμ το 2012. «Ο Γιώργος πήγε στη Ρουμανία για να τους παραλάβει, Ο Μονέ ακόμη λείπει», σημειώνει.

These are the two paintings stolen from the Kunsthal In Rotterdam in 2012. George went to Romania to collect them. He sold the Picasso. The Monet he stil is hiding… pic.twitter.com/WLEqo1q7ST — Arthur Brand (art detective) (@brand_arthur) July 2, 2021

Ο ντετέκτιβ, γνωστός από την τηλεοπτική σειρά «The Art Detective» και την ανάκτηση χάλκινων αλόγων του Χίτλερ, έχει ενδείξεις ότι ο «artfreak» Ελληνας έχει ήδη πουλήσει τον Πικάσο του Ρότερνταμ. «Το υποψιάζομαι. Εχει ακόμη το έργο του Μονέ. Είμαι τρομοκρατημένος που το έργο, όπως και οι δύο πίνακες της Εθνικής Πινακοθήκης στην Αθήνα, είναι κρυμμένο κάπου σε μια χαράδρα και θα υποστεί σοβαρή ζημιά. Η αστυνομία πρέπει να ανακρίνει τον Γιώργο και να αρχίσει να ψάχνει».

View this post on Instagram A post shared by Arthur Brand (@arthurbrandartdetective)

Από την πλευρά της, η γυναίκα απευθύνει έκκληση σε συγγενή του ελαιοχρωματιστή να πάει στην αστυνομία, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ολλανδία και να πει πού βρίσκονται ο Πικάσο και ο Μονέ. «Ξέρει και πρέπει να μιλήσει. Τα έργα πρέπει να επιστρέψουν».

