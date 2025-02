Πιέσεις Τραμπ σε Ζελένσκι: «Θα υπογράψει σύντομα τη συμφωνία για τα ορυκτά»

Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε την Παρασκευή ότι ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να υπογράψει άμεσα τη συμφωνία για ορυκτά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο των ευρύτερων διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Το βασικό είναι το εξής: ο πρόεδρος Ζελένσκι θα υπογράψει αυτή τη συμφωνία και αυτό θα το δείτε πολύ σύντομα», δήλωσε ο Γουόλτς κατά την ομιλία του στη Συνδιάσκεψη Συντηρητικής Πολιτικής Δράσης (CPAC) στην Ουάσινγκτον.

Η δήλωση αυτή δεν ήρθε βέβαια σε κενό χρόνο αλλά εν μέσω της ολοένα και περισσότερο δημόσιας αντιπαράθεσης Ζελένσκι και Τραμπ, με τον Γουόλτς να δηλώνει στο Fox News, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ακόμη και ότι ο ουκρανός ηγέτης πρέπει να… «χαμηλώσει τους τόνους»!

Σύμφωνα με τον Γουόλτς, η προτεινόμενη συμφωνία θα δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόσβαση στα κοιτάσματα κρίσιμων ορυκτών της Ουκρανίας –όπως αλουμίνιο, γάλλιο και τρίτιο– τα οποία είναι απαραίτητα στην προηγμένη τεχνολογική βιομηχανία, όπως η πυρηνική έρευνα και οι ημιαγωγοί, ενώ έχουν και σημαντικές στρατιωτικές εφαρμογές.

Η συμφωνία παρουσιάζεται ως τρόπος για να ανακτήσουν οι αμερικανοί φορολογούμενοι μέρος της επένδυσής τους στην άμυνα της Ουκρανίας, με τη βοήθεια των ΗΠΑ να έχει ξεπεράσει τα 175 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το ενδιαφέρον για μια τέτοια συμφωνία εκδηλώθηκε για πρώτη φορά από τον Ζελένσκι τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο του «σχεδίου νίκης» του για την προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων, αν και παραμένει ασαφές αν υπήρξε πρόταση για την ανάπτυξη ουκρανικών κοιτασμάτων σπάνιων γαιών από τις ΗΠΑ.

🇺🇸🇺🇦 US National Security Adviser Mike Waltz says President Zelenskyy “will sign” the minerals deal on the stage at CPAC

“Zelensky is the one who suggested a mineral deal as part of his Victory Plan last September…Here’s the bottom line. Zelensky is going to sign that deal” pic.twitter.com/YDnegtzvQF

— HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) February 21, 2025