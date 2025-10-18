Πιερρακάκης στο Reuters: Χρειαζόμαστε περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές

Μήνυμα για περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές σε ολόκληρη την Ευρώπη προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική, απευθύνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters από την Ουάσιγκτον, στο περιθώριο των ετήσιων συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, τόνισε ότι Ευρώπη χρειάζεται μια αλλαγή νοοτροπίας και ότι η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στο επίκεντρο ορισμένων διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών, επισημαίνοντας τις υποδομές ως έναν πιθανό τομέα-στόχο.

«Ωστόσο… υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες εταιρείες στην Ελλάδα που χρειάζεται να αναπτύξουν περαιτέρω συνέργειες — είτε με το να αποκτήσουν οι ίδιες άλλες εταιρείες στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, είτε αντιστρόφως», πρόσθεσε.

Ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε εκ νέου τη στήριξη της κυβέρνησης στην πρόταση εξαγοράς του ελληνικού Χρηματιστηρίου από τη Euronext . «Η συμφωνία θα προσφέρει στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά και στην ελληνική οικονομία, πρόσβαση σε μια πολύ ευρύτερη δεξαμενή ρευστότητας», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι θεωρεί τη συμφωνία μέρος ενός ευρύτερου αφηγήματος.

Η Ελλάδα, αναφέρει το Reuters, αναμένει ότι η οικονομία της θα αναπτυχθεί ταχύτερα το 2026, ξεπερνώντας τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης, χάρη στις αυξημένες επενδύσεις και την ισχυρή καταναλωτική δαπάνη, σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026.

Μέρος αυτής της αναμενόμενης αναπτυξιακής δυναμικής προέρχεται από επενδύσεις που χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο λήγει το 2026.

Σε ερώτηση αν η λήξη του Ταμείου θα μπορούσε να επιβραδύνει τη μελλοντική ανάπτυξη, ο υπουργός Οικονομικών απάντησε ότι αναμένει τα συγκεκριμένα έργα του να έχουν θετικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα που θα είναι αισθητές για χρόνια. Τόνισε επίσης ότι η ιδιωτική επένδυση αποτελεί έναν ακόμη κινητήριο μοχλό.

